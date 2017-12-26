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Владимир Жириновский: Европейцы не знают, как им дальше развиваться

Политика

А Россия исторически вызывает подозрения у Европы

Владимир Жириновский: Европейцы не знают, как им дальше развиваться
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 26 декабря 2017, 20:03 — REGNUM  Мигранты с Востока нужны Европе как дополнение к их увядающему населению, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил 26 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Страны Запада не знают, как им дальше развиваться, — отметил он. — У них есть проблема с мигрантами. Они им нужны как дополнение к их увядающему населению. Мы для них — тот же самый Восток. Мы никогда не шли в Европу сами. Мы шли по приглашению. У них до сих пор страх в душе. У всех есть дедушки, которые погибли на Восточном фронте. К нам европейцы шли и с Наполеоном, шли и с Гитлером, но, когда мы добивали те армии, там было много европейцев. Мы исторически вызываем у них подозрения».

Напомним, что поводом для этого комментария стала статья в газете Der Spiegel под названием «Путин — Баба-яга», авторы которой призвали западных лидеров перестать запугивать собственное население страшилками о вездесущей злой силе России. Антироссийская истерия, по мнению немецких журналистов, уже стала напоминать паранойю, при которой «всё приобретает значение».

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Сепаратизм в Европе

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