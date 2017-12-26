МИД РФ предупреждает о возможных проблемах при пересечении границы Украины

Москва, , 19:58 — REGNUM МИД России предупреждает граждан о возможном возникновении проблем при пересечении российско-украинской границы в связи с новыми требованиями, вводимыми Украиной с 1 января 2018 года. Соответствующий комментарий распространила 26 декабря пресс-служба внешнеполитического ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM,

«Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления её компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны», — говорится в сообщении.

При этом в МИД отмечают, что Москва неоднократно направляла запрос Киеву о характере и порядке применения к гражданам России озвученных нововведений и их конкретном содержании и наполнении, однако до настоящего времени ответа получено не было, вопреки положениям межправительственного соглашения о безвизовых поездках от 1997 года.

В связи с этим МИД рекомендует российским гражданам, планирующим поездки на Украину, учитывать, что при прохождении контроля на границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления Госпогранслужбой Украины новых дополнительных требований.

«Принимая во внимание неконструктивные действия Киева, а также во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины», — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, с начала 2018 года Украина вводит новые жёсткие требования к гражданам России при въезде на территорию страны. У въезжающих граждан будут брать отпечатки пальцев, также для въезда нужно будет заранее информировать украинские власти о цели поездки.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что система биометрического контроля на украинско-российской границе с 26 декабря заработает в тестовом режиме.