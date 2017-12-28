Кого японцы боятся больше, чем России? Опрос

Токио, , 03:13 — REGNUM В 80-х годах прошлого века СССР был самой нелюбимой страной среди японцев, отношения с которой определялись термином «угроза СССР» — кремлевские власти, считалось, денно и нощно строили планы «захвата безоружной миролюбивой Японии». Как относятся к России в современной Японии, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

С распадом СССР японская пресса изменила тон: из враждебного он стал снисходительным или даже пренебрежительным. Опросы начали показывать снижение числа отрицательно относящихся к России японцев. В антирейтинге Россию стала обходить Северная Корея: так, по последнему опросу, в качестве представляющей военную угрозу для Японии страны 83% японцев назвали КНДР, 67% — Китай, и 50% — Россию. Интересно, что четвертое место заняли США с 31%, на один процент обошедшие Южную Корею.

А вот мнение народа и правительства о том, как нужно вести дело для ослабления «северокорейской угрозы», разошлись. Официальную позицию разделяет 40% граждан (мощное давление на Пхеньян, принуждение к отказу от ракетно-ядерного вооружения), и столько же выступают за диалог с северокорейским руководством.

Так можно ли говорить о дружественном отношении японцев к России? Читайте в статье: В Японии боятся КНДР и Китая, но опасаются и России

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