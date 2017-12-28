Кипр: Ципрас говорит об оккупации, а Эрдоган — об «упущенных возможностях»

Никосия, , 06:11 — REGNUM Декабрьский визит турецкого президента Реджепа Эрдогана в Грецию вновь вызвал к жизни вопрос Кипра. Как принадлежность этого средиземноморского острова до сих пор влияет на сложные отношения между Грецией и Турцией, пишет корреспондент ИА REGNUM Анастасия Суховеркова.

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас назвал турецкое присутствие на Кипре «незаконным вторжением и оккупацией», но Эрдоган прокомментировал нерешенность кипрского вопроса, указав на так называемый план Аннана. По мнению Эрдогана, в случае общего одобрения плана генерального секретаря Кофи Аннана, представленного в 2002 году и претерпевшего ряд уточнений в последующие два года, как греками-киприотами, так и турецкой стороной, конфликт был бы если и не исчерпан, то во многом минимизирован. Теперь турецкий глава может комментировать, не рискуя, ведь в 2004 году ответственность за непринятие плана целиком ложилась на лидера греков-киприотов Тасоса Паподопулоса. Пападопулос в силу присущего ему жесткого стиля переговоров не сумел разглядеть преимущества, которые давал в перспективе план Аннана.

С другой стороны, его претензии к предложенной генсеком ООН стратегии преодоления разногласий в греческом и турецком подходе также не были беспочвенны. Только вмешательство России, которая использовала свое право вето после десятилетнего перерыва, позволило обойти готовившееся принятие плана Аннана.

Что могло бы иметь место в случае насильственного принятия плана, читайте в статье: Кипр: объединение грозит не скоро

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