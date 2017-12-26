Китай опроверг информацию СМИ о горячей линии с США по КНДР

Пекин, , 19:05 — REGNUM Китайское командование Северным военным театром (округом) не создавало горячей линии с американскими войсками, расположенными в Южной Корее. Об этом сообщает 26 декабря Global Times со ссылкой на источник в ведомстве.

Источник опроверг сообщение японской газеты Asashi Shimbun, в котором говорилось о налаживании прямой горячей линии для обмена информацией по КНДР между штаб-квартирой американских войск в Сеуле и командованием Северным военным театром китайской армии в Шэньяне.

По словам источника, не существует ни прямых контактов между военными, ни планов по созданию горячей линии.

Другой военный аналитик Global Times сказал, что «фейковая новость» о создании прямой линии между китайскими и американскими военными направлена на то, чтобы вбить клин между Пекином и Пхеньяном, а также отвлечь внимание Сеула.

Как сообщало 20 декабря ИА REGNUM со ссылкой на Reuters, постоянное представительство Китая при ООН получило от американцев предварительный проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР.

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