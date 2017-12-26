Песков: Путин лично подаст документы в ЦИК в установленные сроки

Москва, , 18:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин лично подаст документы в Центризбирком для регистрации кандидатом на президентских выборах 2018 года, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Необходимо его личное присутствие для подачи документов», — пояснил пресс-секретарь.

При этом Песков не стал уточнять, когда именно Путин посетит Центризбирком, но отметил, что президент «предоставит документы своевременно».

Напомним, 26 декабря инициативная группа избирателей в ходе собрания на ВДНХ в Москве единогласно проголосовала за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты.

Ранее Владимир Путин объявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец, но намерен опираться на все политические силы и граждан России, которые разделяет его видение путей развития страны.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.

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