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Беспилотное будущее боевой авиации

Политика

Обзор главных вопросов, связанных с развитием и проблематикой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Беспилотное будущее боевой авиации
Иллюстрация: U.S. Air Force
Беспилотник

Москва, 28 декабря 2017, 04:06 — REGNUM  Бурное развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заставляет задуматься о многих вопросах. связанных с их применением как в гражданской, так и в военной сфере. О самых главных чертах будущего, наполненного беспилотниками, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

БПЛА способны в ближайшем будущем заменить авиацию во многих аспектах деятельности. И не только авиацию — ведь беспилотник способен взять на себя функцию, например, курьерской доставки в городах, страдающих из-за автомобильных пробок. Также вполне возможно представить себе линию обеспечения в труднодоступных районах, построенную на использовании грузовых БПЛА. Не говоря уже об оперативном получении информации и слежении за важными объектами, что для БПЛА давно стало привычным делом.

То, в чем сильны гражданские беспилотники, определяет и возможность использования БПЛА в военных целях. Это во многом является камнем преткновения при обсуждении, например, Договора о РСМД, ведь ударные беспилотники, способные наносить удары на расстоянии практически в 2000 км, почти один в один попадают под определение этого договора.

Могут ли использовать БПЛА террористы? Как эффективнее бороться с беспилотниками противника? Читайте в статье: Беспилотные летательные аппараты: проблемы и перспективы

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regnum author Леонид Нерсисян
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