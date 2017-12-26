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Инициативная группа поддержки Путина выдвинула его в президенты

Политика

В Москве проходит заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ в марте 2018 года

Инициативная группа поддержки Путина выдвинула его в президенты
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 26 декабря 2017, 16:48 — REGNUM  Члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты проводят свою встречу на ВДНХ, на плащдке интерактивного музейного комплекса «Россия — моя история».

К 16:40 мск члены инициативной группы завершили голосование.

«Решение принято единогласно», — озвучила результаты голосования руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций. Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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