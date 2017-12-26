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После Зюганова: новости коммунистически-монархической коалиции

Политика

Итак, съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты Павла Грудинина, а не Геннадия Зюганова. Что же это значит? Давайте разбираться

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После Зюганова: новости коммунистически-монархической коалиции
Иллюстрация: Kprf.ru
Митинг

Максим Цуканов, 26 декабря 2017, 19:00 — REGNUM  

Начнём с того, что разберёмся, откуда взялся товарищ Грудинин.

Известно, что он уже много лет руководит совхозом имени Ленина. Совхоз этот расположен в Московской области. Эта территория издавна считается вотчиной Владимира Ивановича Кашина, одного из заместителей Зюганова. Поэтому с известной долей вероятности можно назвать Грудинина креатурой Владимира Ивановича, которую он протащил в кандидаты. Но зачем заместителю председателя ЦК КПРФ двигать кого-то в кандидаты на выборы, чётко зная, что кого бы партия ни выдвинула, победит всё равно Путин? Для начала посмотрим на карту

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Совхоз им. Ленина
Иллюстрация: Викимапия
Совхоз им. Ленина

Как видим, земли, на которых расположен совхоз, можно назвать золотыми благодаря их цене. Фактически это уже Москва, хотя юридически — Московская область. И на части земли (в левом нижнем углу) уже вовсю орудуют коммерческие застройщики. Кто бы мог им продать землю, как вы думаете? Или другой пример: как пишут в интернете:

«5,6 га на пересечении Каширки и МКАДа сданы фирме «Крокус Интернэшнл» азербайджанского бизнесмена Агаларова, построившей там супермагазин «Твой дом» — один из самых успешных в одноименной торговой сети».

Понятное дело, такая земля вызывает известный интерес, и вот мы уже видим не только информационные атаки на Грудинина, но и атаки с его стороны. Так или иначе, борьба за землю идёт, и вряд ли Грудинин отдаст её без боя. И бой уже начался.

Во-вторых, очевидно, что «качается кресло» под губернатором Московской области Воробьёвым. Как пример, на первой же странице по запросу «воробьёв отставка» гугл выдает такие вот заголовки: «Холодное лето Андрея Воробьева», «Жириновский отправил в отставку Воробьева. По недоверию», «Почему Путин не отправил Воробьёва в отставку?», «Кремль ищет новую должность для губернатора Воробьева» и другие. А тут на федеральном уровне возникает политик из Московской области, которого сейчас будут везде представлять успешным, «крепким хозяйственником» и т.п. К тому же депутат, даже глава МО. Но при этом беспартийный, хотя и выдвинутый КПРФ, бывший член «Единой России» и «кандидат в члены» ЛДПР. То есть человек «договорной», а это очень ценится.

Страна уже привыкла к губернаторам от КПРФ в Орловской и Иркутской областях, привыкнет и в Московской. А свой человек Владимиру Ивановичу, у которого, повторю, бизнес-интересы в Московской области, очень нужен. В подтверждение приведу следующую цитату из РБК:

«Муниципальный депутат подмосковного Ступино Николай Кузнецов, знакомый с Грудининым, охарактеризовал его как влиятельного спонсора КПРФ, крупного землевладельца в Ленинском районе и «очень неудобную для власти» Московской области фигуру. По его словам, Грудинин, возглавляющий Совет депутатов города Видное — столицы Ленинского района области, имеет амбиции выступить на выборах губернатора Подмосковья в сентябре. По мнению Кузнецова, участие в президентской кампании станет для директора совхоза мощной раскруткой для выборов в регионе».

В-третьих, обратите внимание, что за последние время доходы от госконтрактов у совхоза выросли примерно в 18 раз. Ответ на вопрос о том, повлияла ли на это дружба лично с председателем думской комиссии сначала по экологии, а затем по аграрным вопросам Кашиным и заступничество с думской трибуны лично лидера КПРФ Зюганова, пусть каждый даст себе сам.

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Выборы
© ИА REGNUM
Выборы

Подведём итог: на выборы президента от КПРФ пойдёт человек с явно коммерческими интересами и своекорыстными планами относительно исхода выборов. На победу и даже на серьёзную борьбу с кандидатом №1 совершенно не ориентированный, но при этом ориентированный на имитацию борьбы.

Сделав такой вывод, давайте разберёмся: что именно это означает для КПРФ как для политической партии?

Случившееся говорит ровно о том, что компартия испугалась. Испугалась до дрожи в коленках, и не кого-нибудь, а Ксению Собчак. Партия больше не собирается даже на словах претендовать на победу, теперь главная задача в том, чтобы не оказаться третьей. Тема Собчак — одна из главных в выступлениях на прошедшем съезде. О ней прямо или косвенно говорят настолько часто, что «тема Собчак» просочилась даже в официальные заявления пресс-службы КПРФ. Например, Грудинин уже в первом своё выступлении сказал: «Наш главный лозунг — за всех!», а это не что иное, как ответ Ксении Собчак, которая позиционирует себя как «кандидат против всех». Прямо говорит об этом Олег Смолин: «Если Собчак — кандидат против всех, то наш Грудинин — кандидат за всех».

И это только то, что просочилось в эфир официально. При том, что на сайте КПРФ в день съезда были выложены тексты пяти выступлений, из которых одно — доклад Зюганова, а в двух из них прямо или косвенно говорят про Собчак, и только Зюганов два раза в своём докладе называет фамилию Путина. Новый кандидат от «левых и патриотических сил» Грудинин фамилию Путина не назвал ни разу.

Что касается «боязни третьего места», то следует прочитать хотя бы вот это высказывание Валерия Рашкина:

«Риски [занять третье место] всегда есть» из-за возможного применения властью админресурса и симпатий СМИ в адрес кандидата не от коммунистов. «Но в стране кризис и тяжелейшая ситуация. И если на президентских выборах будет хамское отношение к кандидату [от КПРФ] и неравные условия борьбы, то Болотная была не так далеко, и народ может выйти на улицу»

Если такое говорится уже напрямую в эфире РБК, значит, дело совсем плохо и проигрыш «серебра» уже вполне осязаем для лидеров компартии. Осязаем настолько, что на официальном сайте КПРФ 25 декабря опубликовано следующее высказывание Геннадия Зюганова:

«Мы не можем проигрывать никому. Мы докажем стране, что наш кандидат один из лучших и достойных. Поэтому всем необходимо в эти оставшиеся месяцы до выборов работать плотно и энергично».

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Выборы
© ИА REGNUM
Выборы

Но что же делает КПРФ для изменения ситуации? Как видно выше, собирается бороться с Ксенией Собчак, видимо, именно победа над ней должна «вышибить базу» из-под нынешней власти, о чём сказал после съезда Болдырев. Непонятно правда, как эту победу компартия планирует добывать? Пока не получается придумать такой ход, который бы перетянул на сторону КПРФ 0,5% избирателей (а это половина голосов, которые на данный момент, согласно опросам, граждане готовы отдать за Ксению Анатольевну), не отпугнув около 5 из 7 процентов тех, кто уже готов проголосовать за кандидата от КПРФ, и ещё 10—15% тех, кто потенциально может это сделать. Впрочем, лично Валерий Фёдорович Рашкин уже водил представителей КПРФ на Болотную, так что в целом тренд задан не сейчас, и итоги выборов-2016 в сравнении с итогами выборов-2011 дают понять, что всё это было не зря.

А с кем же КПРФ собирается обскакать Собчак? Кто те патриотические силы, вместе с которыми КПРФ идёт на выборы? Вот на официальном сайте КПРФ новость:

«21 декабря в Москве прошел II Съезд национально-патриотических сил России. В качестве гостя на нем выступил заместитель председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин».

Этот самый съезд за два дня до съезда КПРФ и за день до заседания Пленума ЦК КПРФ рекомендовал партии выдвинуть в президенты Болдырева, а Грудинина, лоббировать которого, видимо, и приезжал заместитель Зюганова, рекомендовал в премьеры народного правительства. Кстати Афонин, хотя и не забыл «подстелить соломки» в связи с опасениями проиграть Собчак и Жириновскому, но выступил довольно боевито:

«Приветствуя собравшихся, Юрий Афонин отметил, что приятно видеть людей, болеющих за судьбы Родины, для которых выбор в марте будет не формальным, а принципиальным — выбором пути развития страны. К сожалению, сейчас делается всё, чтобы увести народ от серьезного разговора о социально-экономическом положении страны. Государственные СМИ, телеканалы работают главным образом на Жириновского и Собчак. Мы же уверены, сказал Афонин, что на этих президентских выборах есть только две силы, способные бороться за победу: это действующая власть и объединение коммунистов и народно-патриотических сил — широкий блок, который может предложить серьезную программу и команду».

Также забавно, что координатор постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) Владимир Филин назвал приход Афонина на собрание НПСР историческим:

«Не помню, чтобы коммунисты и национал-патриоты сидели за одним столом и обсуждали пути выхода из кризиса».

Правда, ничего исторического в случившемся нет. Видимо, он подзабыл, как совместно работала КПРФ и тогдашняя версия НПСР в 1996 году. Кстати, тот же Семигин 10 марта 2005 года создал «теневое» Народное правительство, в которое вошли такие известные политики, как Оксана Дмитриева (министр соцзащиты), Сергей Глазьев (министр финансов), Игорь Родионов (министр обороны), Сергей Бабурин (министр по делам СНГ), Геннадий Гудков (министр внутренних дел и безопасности), Иван Грачёв (министр внешнеэкономических связей и развития предпринимательства), Николай Киселёв (министр сельского хозяйства), Елена Драпеко (министр культуры), Виктор Алкснис (председатель народного комитета по миграционной политике и связям с соотечественниками), Ренат Акчурин (министр здравоохранения), Магомед Толбоев (министр по чрезвычайным ситуациям) и другие. Структура правительства — 22 народных министерства и 4 комитета, объединённые в три блока: экономический, социальный и правовой.

Но речь в данном случае не об этом. Посмотрите на президиум столь уважаемого собрания:

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На II Съезде национально-патриотических сил России
Иллюстрация: Kprf.ru
На II Съезде национально-патриотических сил России

Крайняя слева — супруга Квачкова, который выступает за консолидацию просоветских и монархических сил (правда, с антисемитским уклоном). Впрочем, в КПРФ тоже есть т.н. «Русский Лад», который объединил разношерстную в идеологическом смысле публику на идее «русского социализма». Следующий на фотографии — Юрий Болдырев. Хотя он и был основателем «Яблока», но уже давно позиционирует себя социал-демократом. А вот крайне правый на этой фотографии президиума, забавно отстраняясь от остальных, сидит не кто иной, как Игорь Всеволодович Гиркин, тот самый человек, который делал замечание журналисту, что тот «плохо говорит о фашизме», открытый и последовательный антисоветчик и сторонник белогвардейщины. Он тоже теперь поддерживает КПРФ? Или КПРФ его поддерживает?

В любом случае, событие и правда историческое. Будет интересно наблюдать, как будет менять свои воззрения Гиркин, проделывая всё тот же трюк, что и при переходе из «верных путинистов» в «непримиримые оппозиционеры». А что в этот момент делает пиар-машина политтехнологов из КПРФ? И как общество будет реагировать на такую «дружбу»? То есть компартия сама подкладывает себе мину, чтобы обсуждали не её программу, не успехи Грудинина, а Стрелкова и его «политическое кредо», и брошенных в Славянске на милость украинских радикалов мирных жителей. В общем, разборчивость в «друзьях» у КПРФ просто поразительная!

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Брошенный Славянск
Иллюстрация: Slavrada.gov.ua
Брошенный Славянск

Политика объединения с какими угодно политиками уже вынуждает лидера КПРФ делать подобные заявления:

«П.Н. Грудинина сегодня поддерживает широкий спектр политических сил, и это надо учитывать в агитационной работе. Не выпячивать вопросы, которые вызывают разночтения. Да, монархистам не нравится Октябрь. Не спорим на эту тему. Но им не нравится, что Россию сегодня обложили и убивают со всех сторон. Да, некоторым патриотам-либералам не нравится, что мы за национализацию. Не будем с ними спорить».

Нетрудно спрогнозировать, что подобная аморфность программы партии приведёт к размыванию ядра избирателей КПРФ. А вот положительный эффект весьма сомнителен, потому что совокупный рейтинг лидеров новой версии НПСР вряд ли превышает 5%.

Конечно, выдвижение Грудинина — огромное личное поражение Зюганова. Во-первых, 7 ноября он сам с трибуны празднования столетия Великого Октября заявил, что его выдвинуло большинство партийных организаций, и в президенты он пойдёт. Ещё Путин ничего не сказал, а Зюганов уже решился. И вот спустя полтора месяца официальный кандидат — Грудинин. Это, конечно, только верхушка айсберга, и её можно было бы прикрыть речами о коалиции и готовности пожертвовать личными интересами «за-ради дела». Но Геннадий Андреевич отступил сам. В прессу уже просочились утечки, что Зюганов ссылается на усталость и плохое здоровье. А реальной причиной стало недовольство итогами выборов и действиями Зюганова внутри самой партии. Сошлюсь в данном случае не на СМИ, а на своих знакомых из руководства региональных отделений партии.

Вместе с этим Геннадий Андреевич неясно зачем возложил на себя обязанности руководителя избирательного штаба Грудинина. С одной стороны, это недопустимое понижение своего статуса. Например, Путин не был руководителем выборного штаба Медведева, даже в 2012 году Медведев у Путина штабом не руководил. С другой стороны, возложив на себя руководство, Зюганов намертво привязал себя к результатам выборов Грудинина. Если кандидат проигрывает, то отвечает зачастую его начштаба. А в нашем случае в партии всё это так и воспримут. Если до этого решения на возможное 3—4-е место Грудинина можно ответить, что «вот, мол, как не я иду, так и выборы насмарку», то теперь такого сказать будет нельзя. И это при том, что сам кандидат, возможно, будет торговаться о «сливе» выборов, имея в виду перспективную карьеру губернатора. И тех, кто готов помочь ему в таком «сливе», немало, потому что низкие результаты на президентских выборах в существующей конфигурации могут привести и к смене руководства в КПРФ. Тем более, что Зюганов уже согласился возглавить НПСР.

Формально в статусе он не сильно потеряет: тут одна партия, хотя и парламентская, а здесь национально-патриотические силы в масштабе страны. Партийным массам можно даже сказать, что Геннадия Андреевича таким образом даже повысили, может, кто и поверит. При этом я не хочу сказать, что Зюганов не понимает, что происходит. Скорее всего, понимает, но его ведут по этому пути, загоняют, если хотите, как волка. Будет интересно посмотреть на эту часть драмы: сумеет ли «старый волк» вырваться за флажки и уйти от охотников, или уже в ближайшие 1—2 года у КПРФ сменится лидер? Срок, если всё-таки решат менять, зависит только от того, как долго будут воевать под ковром кандидаты в первые лица и их группы поддержки. Пока таковыми являются двое: Новиков, за спиной которого стоит Кашин, и Афонин, кто стоит за его спиной, пока не известно. Где-то в этом ряду ещё может появиться Рашкин, но в силу возраста это маловероятно.

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

В завершении хочется сказать, что наступающие выборы без тени сомнения можно назвать самыми интересными начиная с 2000 года. Тут тебе и Путин, идущий не от «Единой России», и новые лица в КПРФ, и даже Ксения Собчак, превращающая выборы в очередное личное шоу.

regnum author Максим Цуканов
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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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