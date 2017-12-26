Максим Цуканов, , 19:00 — REGNUM

Начнём с того, что разберёмся, откуда взялся товарищ Грудинин.

Известно, что он уже много лет руководит совхозом имени Ленина. Совхоз этот расположен в Московской области. Эта территория издавна считается вотчиной Владимира Ивановича Кашина, одного из заместителей Зюганова. Поэтому с известной долей вероятности можно назвать Грудинина креатурой Владимира Ивановича, которую он протащил в кандидаты. Но зачем заместителю председателя ЦК КПРФ двигать кого-то в кандидаты на выборы, чётко зная, что кого бы партия ни выдвинула, победит всё равно Путин? Для начала посмотрим на карту

Как видим, земли, на которых расположен совхоз, можно назвать золотыми благодаря их цене. Фактически это уже Москва, хотя юридически — Московская область. И на части земли (в левом нижнем углу) уже вовсю орудуют коммерческие застройщики. Кто бы мог им продать землю, как вы думаете? Или другой пример: как пишут в интернете:

«5,6 га на пересечении Каширки и МКАДа сданы фирме «Крокус Интернэшнл» азербайджанского бизнесмена Агаларова, построившей там супермагазин «Твой дом» — один из самых успешных в одноименной торговой сети».

Понятное дело, такая земля вызывает известный интерес, и вот мы уже видим не только информационные атаки на Грудинина, но и атаки с его стороны. Так или иначе, борьба за землю идёт, и вряд ли Грудинин отдаст её без боя. И бой уже начался.

Во-вторых, очевидно, что «качается кресло» под губернатором Московской области Воробьёвым. Как пример, на первой же странице по запросу «воробьёв отставка» гугл выдает такие вот заголовки: «Холодное лето Андрея Воробьева», «Жириновский отправил в отставку Воробьева. По недоверию», «Почему Путин не отправил Воробьёва в отставку?», «Кремль ищет новую должность для губернатора Воробьева» и другие. А тут на федеральном уровне возникает политик из Московской области, которого сейчас будут везде представлять успешным, «крепким хозяйственником» и т.п. К тому же депутат, даже глава МО. Но при этом беспартийный, хотя и выдвинутый КПРФ, бывший член «Единой России» и «кандидат в члены» ЛДПР. То есть человек «договорной», а это очень ценится.

Страна уже привыкла к губернаторам от КПРФ в Орловской и Иркутской областях, привыкнет и в Московской. А свой человек Владимиру Ивановичу, у которого, повторю, бизнес-интересы в Московской области, очень нужен. В подтверждение приведу следующую цитату из РБК:

«Муниципальный депутат подмосковного Ступино Николай Кузнецов, знакомый с Грудининым, охарактеризовал его как влиятельного спонсора КПРФ, крупного землевладельца в Ленинском районе и «очень неудобную для власти» Московской области фигуру. По его словам, Грудинин, возглавляющий Совет депутатов города Видное — столицы Ленинского района области, имеет амбиции выступить на выборах губернатора Подмосковья в сентябре. По мнению Кузнецова, участие в президентской кампании станет для директора совхоза мощной раскруткой для выборов в регионе».

В-третьих, обратите внимание, что за последние время доходы от госконтрактов у совхоза выросли примерно в 18 раз. Ответ на вопрос о том, повлияла ли на это дружба лично с председателем думской комиссии сначала по экологии, а затем по аграрным вопросам Кашиным и заступничество с думской трибуны лично лидера КПРФ Зюганова, пусть каждый даст себе сам.

Подведём итог: на выборы президента от КПРФ пойдёт человек с явно коммерческими интересами и своекорыстными планами относительно исхода выборов. На победу и даже на серьёзную борьбу с кандидатом №1 совершенно не ориентированный, но при этом ориентированный на имитацию борьбы.

Сделав такой вывод, давайте разберёмся: что именно это означает для КПРФ как для политической партии?

Случившееся говорит ровно о том, что компартия испугалась. Испугалась до дрожи в коленках, и не кого-нибудь, а Ксению Собчак. Партия больше не собирается даже на словах претендовать на победу, теперь главная задача в том, чтобы не оказаться третьей. Тема Собчак — одна из главных в выступлениях на прошедшем съезде. О ней прямо или косвенно говорят настолько часто, что «тема Собчак» просочилась даже в официальные заявления пресс-службы КПРФ. Например, Грудинин уже в первом своё выступлении сказал: «Наш главный лозунг — за всех!», а это не что иное, как ответ Ксении Собчак, которая позиционирует себя как «кандидат против всех». Прямо говорит об этом Олег Смолин: «Если Собчак — кандидат против всех, то наш Грудинин — кандидат за всех».

И это только то, что просочилось в эфир официально. При том, что на сайте КПРФ в день съезда были выложены тексты пяти выступлений, из которых одно — доклад Зюганова, а в двух из них прямо или косвенно говорят про Собчак, и только Зюганов два раза в своём докладе называет фамилию Путина. Новый кандидат от «левых и патриотических сил» Грудинин фамилию Путина не назвал ни разу.

Что касается «боязни третьего места», то следует прочитать хотя бы вот это высказывание Валерия Рашкина:

«Риски [занять третье место] всегда есть» из-за возможного применения властью админресурса и симпатий СМИ в адрес кандидата не от коммунистов. «Но в стране кризис и тяжелейшая ситуация. И если на президентских выборах будет хамское отношение к кандидату [от КПРФ] и неравные условия борьбы, то Болотная была не так далеко, и народ может выйти на улицу»

Если такое говорится уже напрямую в эфире РБК, значит, дело совсем плохо и проигрыш «серебра» уже вполне осязаем для лидеров компартии. Осязаем настолько, что на официальном сайте КПРФ 25 декабря опубликовано следующее высказывание Геннадия Зюганова:

«Мы не можем проигрывать никому. Мы докажем стране, что наш кандидат один из лучших и достойных. Поэтому всем необходимо в эти оставшиеся месяцы до выборов работать плотно и энергично».

Но что же делает КПРФ для изменения ситуации? Как видно выше, собирается бороться с Ксенией Собчак, видимо, именно победа над ней должна «вышибить базу» из-под нынешней власти, о чём сказал после съезда Болдырев. Непонятно правда, как эту победу компартия планирует добывать? Пока не получается придумать такой ход, который бы перетянул на сторону КПРФ 0,5% избирателей (а это половина голосов, которые на данный момент, согласно опросам, граждане готовы отдать за Ксению Анатольевну), не отпугнув около 5 из 7 процентов тех, кто уже готов проголосовать за кандидата от КПРФ, и ещё 10—15% тех, кто потенциально может это сделать. Впрочем, лично Валерий Фёдорович Рашкин уже водил представителей КПРФ на Болотную, так что в целом тренд задан не сейчас, и итоги выборов-2016 в сравнении с итогами выборов-2011 дают понять, что всё это было не зря.

А с кем же КПРФ собирается обскакать Собчак? Кто те патриотические силы, вместе с которыми КПРФ идёт на выборы? Вот на официальном сайте КПРФ новость:

«21 декабря в Москве прошел II Съезд национально-патриотических сил России. В качестве гостя на нем выступил заместитель председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин».

Этот самый съезд за два дня до съезда КПРФ и за день до заседания Пленума ЦК КПРФ рекомендовал партии выдвинуть в президенты Болдырева, а Грудинина, лоббировать которого, видимо, и приезжал заместитель Зюганова, рекомендовал в премьеры народного правительства. Кстати Афонин, хотя и не забыл «подстелить соломки» в связи с опасениями проиграть Собчак и Жириновскому, но выступил довольно боевито:

«Приветствуя собравшихся, Юрий Афонин отметил, что приятно видеть людей, болеющих за судьбы Родины, для которых выбор в марте будет не формальным, а принципиальным — выбором пути развития страны. К сожалению, сейчас делается всё, чтобы увести народ от серьезного разговора о социально-экономическом положении страны. Государственные СМИ, телеканалы работают главным образом на Жириновского и Собчак. Мы же уверены, сказал Афонин, что на этих президентских выборах есть только две силы, способные бороться за победу: это действующая власть и объединение коммунистов и народно-патриотических сил — широкий блок, который может предложить серьезную программу и команду».

Также забавно, что координатор постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) Владимир Филин назвал приход Афонина на собрание НПСР историческим:

«Не помню, чтобы коммунисты и национал-патриоты сидели за одним столом и обсуждали пути выхода из кризиса».

Правда, ничего исторического в случившемся нет. Видимо, он подзабыл, как совместно работала КПРФ и тогдашняя версия НПСР в 1996 году. Кстати, тот же Семигин 10 марта 2005 года создал «теневое» Народное правительство, в которое вошли такие известные политики, как Оксана Дмитриева (министр соцзащиты), Сергей Глазьев (министр финансов), Игорь Родионов (министр обороны), Сергей Бабурин (министр по делам СНГ), Геннадий Гудков (министр внутренних дел и безопасности), Иван Грачёв (министр внешнеэкономических связей и развития предпринимательства), Николай Киселёв (министр сельского хозяйства), Елена Драпеко (министр культуры), Виктор Алкснис (председатель народного комитета по миграционной политике и связям с соотечественниками), Ренат Акчурин (министр здравоохранения), Магомед Толбоев (министр по чрезвычайным ситуациям) и другие. Структура правительства — 22 народных министерства и 4 комитета, объединённые в три блока: экономический, социальный и правовой.

Но речь в данном случае не об этом. Посмотрите на президиум столь уважаемого собрания:

Крайняя слева — супруга Квачкова, который выступает за консолидацию просоветских и монархических сил (правда, с антисемитским уклоном). Впрочем, в КПРФ тоже есть т.н. «Русский Лад», который объединил разношерстную в идеологическом смысле публику на идее «русского социализма». Следующий на фотографии — Юрий Болдырев. Хотя он и был основателем «Яблока», но уже давно позиционирует себя социал-демократом. А вот крайне правый на этой фотографии президиума, забавно отстраняясь от остальных, сидит не кто иной, как Игорь Всеволодович Гиркин, тот самый человек, который делал замечание журналисту, что тот «плохо говорит о фашизме», открытый и последовательный антисоветчик и сторонник белогвардейщины. Он тоже теперь поддерживает КПРФ? Или КПРФ его поддерживает?

В любом случае, событие и правда историческое. Будет интересно наблюдать, как будет менять свои воззрения Гиркин, проделывая всё тот же трюк, что и при переходе из «верных путинистов» в «непримиримые оппозиционеры». А что в этот момент делает пиар-машина политтехнологов из КПРФ? И как общество будет реагировать на такую «дружбу»? То есть компартия сама подкладывает себе мину, чтобы обсуждали не её программу, не успехи Грудинина, а Стрелкова и его «политическое кредо», и брошенных в Славянске на милость украинских радикалов мирных жителей. В общем, разборчивость в «друзьях» у КПРФ просто поразительная!

Политика объединения с какими угодно политиками уже вынуждает лидера КПРФ делать подобные заявления:

«П.Н. Грудинина сегодня поддерживает широкий спектр политических сил, и это надо учитывать в агитационной работе. Не выпячивать вопросы, которые вызывают разночтения. Да, монархистам не нравится Октябрь. Не спорим на эту тему. Но им не нравится, что Россию сегодня обложили и убивают со всех сторон. Да, некоторым патриотам-либералам не нравится, что мы за национализацию. Не будем с ними спорить».

Нетрудно спрогнозировать, что подобная аморфность программы партии приведёт к размыванию ядра избирателей КПРФ. А вот положительный эффект весьма сомнителен, потому что совокупный рейтинг лидеров новой версии НПСР вряд ли превышает 5%.

Конечно, выдвижение Грудинина — огромное личное поражение Зюганова. Во-первых, 7 ноября он сам с трибуны празднования столетия Великого Октября заявил, что его выдвинуло большинство партийных организаций, и в президенты он пойдёт. Ещё Путин ничего не сказал, а Зюганов уже решился. И вот спустя полтора месяца официальный кандидат — Грудинин. Это, конечно, только верхушка айсберга, и её можно было бы прикрыть речами о коалиции и готовности пожертвовать личными интересами «за-ради дела». Но Геннадий Андреевич отступил сам. В прессу уже просочились утечки, что Зюганов ссылается на усталость и плохое здоровье. А реальной причиной стало недовольство итогами выборов и действиями Зюганова внутри самой партии. Сошлюсь в данном случае не на СМИ, а на своих знакомых из руководства региональных отделений партии.

Вместе с этим Геннадий Андреевич неясно зачем возложил на себя обязанности руководителя избирательного штаба Грудинина. С одной стороны, это недопустимое понижение своего статуса. Например, Путин не был руководителем выборного штаба Медведева, даже в 2012 году Медведев у Путина штабом не руководил. С другой стороны, возложив на себя руководство, Зюганов намертво привязал себя к результатам выборов Грудинина. Если кандидат проигрывает, то отвечает зачастую его начштаба. А в нашем случае в партии всё это так и воспримут. Если до этого решения на возможное 3—4-е место Грудинина можно ответить, что «вот, мол, как не я иду, так и выборы насмарку», то теперь такого сказать будет нельзя. И это при том, что сам кандидат, возможно, будет торговаться о «сливе» выборов, имея в виду перспективную карьеру губернатора. И тех, кто готов помочь ему в таком «сливе», немало, потому что низкие результаты на президентских выборах в существующей конфигурации могут привести и к смене руководства в КПРФ. Тем более, что Зюганов уже согласился возглавить НПСР.

Формально в статусе он не сильно потеряет: тут одна партия, хотя и парламентская, а здесь национально-патриотические силы в масштабе страны. Партийным массам можно даже сказать, что Геннадия Андреевича таким образом даже повысили, может, кто и поверит. При этом я не хочу сказать, что Зюганов не понимает, что происходит. Скорее всего, понимает, но его ведут по этому пути, загоняют, если хотите, как волка. Будет интересно посмотреть на эту часть драмы: сумеет ли «старый волк» вырваться за флажки и уйти от охотников, или уже в ближайшие 1—2 года у КПРФ сменится лидер? Срок, если всё-таки решат менять, зависит только от того, как долго будут воевать под ковром кандидаты в первые лица и их группы поддержки. Пока таковыми являются двое: Новиков, за спиной которого стоит Кашин, и Афонин, кто стоит за его спиной, пока не известно. Где-то в этом ряду ещё может появиться Рашкин, но в силу возраста это маловероятно.

В завершении хочется сказать, что наступающие выборы без тени сомнения можно назвать самыми интересными начиная с 2000 года. Тут тебе и Путин, идущий не от «Единой России», и новые лица в КПРФ, и даже Ксения Собчак, превращающая выборы в очередное личное шоу.