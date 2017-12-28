Папа Римский сравнил реформы с чисткой сфинкса зубной щеткой

Ватикан, , 01:12 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал преодолеть логику заговора — опухоль, которая проникает также в церковные организации и особенно в людей, которые там работают. Об этом он заявил на встрече с руководством и сотрудниками аппарата Святого престола. Каково нынешнее положение папы, пишет в своем статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Мероприятие предполагает откровенный разговор о проблемах Ватикана, среди которых понтифик назвал также риск «обмануть доверие или воспользоваться в своих целях материнством Церкви». По словам папы, такое случается, когда призванные помогать в реформах люди пасуют против тщеславия и амбиций, не понимая полноты ответственности:

«А когда их деликатно отстраняют, то они ошибочно провозглашают себя мучениками системы, мучениками «плохо проинформированного папы» и «старого режима»… вместо того чтобы произнести mea culpa (моя вина)», — сетует папа.

Речь идет о длящейся несколько лет реформе системы управления Церковью и государством. Причем, по мнению папы, проводить реформы в Риме — все равно, что чистить египетского сфинкса зубной щеткой. За его негодующими метафорами кроется усталость папы, информационная атака на которого в уходящем году приняла новые обороты: его обвиняют в самоуправстве, диктаторском стиле управления, в том, что он окружен врагами и предателями.

Чем может ответить папа, одновременно обличенный духовной и политической властью, читайте в статье: Ватикан-2018: железная щетка вместо зубной

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