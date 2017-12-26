В Севастополе с боем приняли бюджет

Севастополь, , 16:25 — REGNUM Бюджет Севастополя на 2018 и плановый период 2019—2020 годов принят Заксобранием сразу в двух чтениях 26 декабря. При этом, несмотря на обещания правительства, в документе сохранено существенное сокращение зарплаты сотрудникам аппарата городского парламента и Контрольно-счётной палаты. В знак протеста пять депутатов отказались от своих зарплат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эпопея с принятием бюджета города длилась две недели, причем был риск того, что Севастополь и вовсе может встретить новый год без главного финансового документа.

12 декабря законопроект о бюджете поступил на рассмотрение в Заксобрание города. Депутаты заявили, что проект бюджета на следующий год не обоснован на 8 млрд рублей, что составляет 21% всех расходов. Помимо этого, множество споров вызвало сокращение финансирования депутатского корпуса на 33 миллиона в пользу правительства.

18 декабря губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выразил уверенность в том, что, несмотря на все противоречия, Законодательное собрание примет закон о бюджете на 2018—2020 годы в декабре. Параллельно с этим губернатор обвинил главу депутатского корпуса в невыполнении ранее достигнутых устных договорённостей, которое превращает «заседание парламента в фарс». Спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева сказала в ответ, что, идя навстречу губернатору, она берёт на себя ответственность за «нарушение закона».

22 декабря принятие бюджета было провалено. Рассмотреть новый финансовый документ предполагали 25 декабря, однако в этот день правительство Севастополя приняло решение внести на рассмотрение местного парламента законопроект о бюджете в новой редакции.

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Сегодня законопроект всё же приняли, при этом пятеро депутатов заявили об отказе от зарплат — в связи с тем, что финансирование аппарата ЗС всё же было урезано.

«В данных условиях ради сохранения профессионального коллектива аппарата парламента, обеспечения финансовых гарантий их деятельности мы с Вячеславом Гореловым при поддержке коллег внесли проект закона о значительном снижении количества депутатов, работающих на постоянной основе, действие которого распространяется на нас», — заявил на брифинге заместитель спикера Заксобрания Александр Кулагин, отметив, что законопроект предлагает оставить зарплату спикеру Заксобрания Екатерине Алтабаевой, а также двум главам фракций.

После голосования Александр Кулагин также отметил, что все аплодировали грядущему протесту прокуратуры на сокращение финансирования контролирующего органа. По словам помощника прокурора города Сергея Неудахина, «уравниловка зарплат КСП и служащих госорганов несправедлива и неприемлема».

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