Перенос столицы в Самарской области — «чушь полнейшая»

Чебоксары, , 16:11 — REGNUM Перенос столицы в Самарской области из Самары в Тольятти — «чушь полнейшая», которая не имеет под собой ни исторической основы, ни административного, ни экономического обоснования. Даже если каким-то чудом удастся инициировать референдум по данному вопросу, то он завершится фиаско, а накануне президентских выборов будет только во вред и власти, и президенту Владимиру Путину. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, напомнив, что в Чувашии уже была попытка провести референдум (объединить города Чебоксары и Новочебоксарск), но в результате это завершилось полным провалом и ударило по политическому имиджу самой власти, которая его и инициировала.

Вопрос переноса региональных столиц вновь зазвучал в России. Тему переноса столицы региона подняли в Коми, предложив перенести административный центр из Сыктывкара в Ухту и провести референдум по данному вопросу одновременно с президентскими выборами, 18 марта 2018 года. Горячие головы в других регионах подхватили эту тему, предложив, к примеру, в Самарской области перенести столицу из Самары в Тольятти, на Урале — из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Ханты-Мансийском округе — из Ханты-Мансийска в Сургут.

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Эксперты считают эти идеи нежизнеспособными и даже вредными. По мнению Владислава Солдатова, теоретически можно было рассматривать данный вопрос, если бы данные города в истории уже были столицами, но «сегодня всё устоялось, смысла никакого переносить нет». Что касается Коми, то за попыткой совместить референдум с президентскими выборами может стоять желание повысить интерес к выборам и активность избирателей. Но это обернётся «боком» для власти: в России ещё не сложилась практика проведения референдумов, а те из них, которые были доведены до голосования — завершались фиаско.

«За примерами далеко ходить не надо. В 2008 году в Чувашии с подачи региональной власти был инициирован референдум об объединении Чебоксар и Новочебоксарска, был запущен мощный административный ресурс. Завершилось это крупным провалом (60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев «за», объединение не состоялось, ИА REGNUM ). Что уж говорить о референдумах, которые инициирует не власть?» — говорит Владислав Солдатов.

Политик подчеркнул, что при подобных референдумах «простой народ», может быть, и поддержал бы, но против выступает элита, которая привыкла быть «градоначальниками на своей территории».

«Что касается Самарской области, то перенос столицы из Самары-городка в Тольятти — чушь полнейшая. Мне кажется, что Тольятти со временем вообще переименуют», — полагает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России».

Как сообщало ИА REGNUM, инициативная группа из Ухтинского государственного технического университета направила ходатайство о референдуме по поводу переноса столицы Коми из Сыктывкара в Ухту. Избирательная комиссия посчитала документы соответствующими требованиям законодательства, а Госсовет Коми одобрил формулировку вопроса.

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