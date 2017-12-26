Россия предупреждает США о войне: Радио REGNUM

Москва, 26 декабря 2017, 17:00 — REGNUM
- При согласии сторон: Москва может стать посредником между США и КНДР;
- Опасные игры: Россия разочарована поставками американского оружия Киеву;
- Амнистия капиталов: программа обезопасит российский бизнес;
- 45 партий и кандидатов: кто подал документы в ЦИК;
- «На высокой ноте»: как рубль провожает 2017 год.
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