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Россия предупреждает США о войне: Радио REGNUM

Политика

В Москве осудили выдачу американскому производителю оружия лицензии на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок

Россия предупреждает США о войне: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 26 декабря 2017, 17:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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