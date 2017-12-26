Марии Захаровой присвоен новый дипломатический ранг

Москва, , 15:58 — REGNUM Дипломатический ранг официального представителя МИД России Марии Захаровой повышен. Текст соответствующего указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, опубликован 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что директор департамента информации и печати министерства иностранных дел России Мария Захарова стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса. В 2015 году Захаровой был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Этим же указом глава государства присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла заместителю министра энергетики Юрию Сентюрину и троим дипломатам: послу по особым поручениям МИД РФ Владимиру Барбину, послу РФ в Исламской Республике Иран Левану Джагаряну и послу РФ в Государстве Катар Нурмахмаду Холову.

Мария Захарова руководит департаментом информации и печати МИД с 10 августа 2015 года. Она родилась 24 декабря 1975 года в Москве, в семье дипломата и востоковеда Владимира Захарова.

Захарова училась на факультете международной журналистики МГИМО по специальностям «востоковедение» и «журналистика», окончила институт в 1998 году. В 2003 году получила степень кандидата исторических наук.