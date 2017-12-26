На обеспечение видеотрансляции с выборов президента РФ направят 2,7 млрд

Москва, , 15:56 — REGNUM За процессом выборов президента РФ можно будет наблюдать в режиме реального времени. Обеспечить видеотрансляцию с избирательных участков поручено председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Соответствующее поручение премьер-министру дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Как следует из сообщения, видеотрансляция будет вестись в режиме реального времени «с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет с избирательных участков, находящихся на территории Российской Федерации».

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Кроме того, бесперебойную трансляции необходимо обеспечить и с процедур проведения голосования и подсчёта голосов избирателей. На эти цели планируется направить в общей сложности свыше 2,7 млрд рублей из бюджета — в 2017 и 2018 году. Единственным поставщиком услуг в выбран «Ростелеком».

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Как сообщало ИА REGNUM, выбирать президента жители России будут 18 марта 2018 года. Первым документы в ЦИК на участие в президентской кампании подал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Подавшим документы в ЦИК журналисту Олегу Лурье, бизнесмену Сергею Полонскому и блогеру Алексею Навальному в регистрации было отказано из-за судимостей.

Необходимый для регистрации в качестве кандидата пакет документов подала и телеведущая и журналист Ксения Собчак.Действующий президент РФ Владимир Путин пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца.

Включиться в предвыборную гонку и побороться за пост президента в России на сегодня намерены уже 45 человек.

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