Инвесторы откроют новый молочный завод в Костромской области

с. Сущево, Костромская область, , 15:54 — REGNUM Новый животноводческий комплекс ООО «Шуваловское молоко» откроется на территории Сущевского сельского поселения Костромской области, сообщает пресс-служба губернатора области. Инвесторы проекта — АО «Шувалово» — планируют вложить в предприятие более 740 млн. рублей.

Инвестиционный проект увеличит в регионе общее поголовье крупного рогатого скота на 7,8%, а производство молока — на 12,3%. Таким образом, регион обеспечит себя молоком не на 72,7% а на 80%.

«Создание новой молочно-товарной фермы позволит производить 10 млн. литров молока в год, что на данном этапе — около 10% от всего валового производства молока в регионе. Мы будем стараться, чтобы молоко оставалось в Костромской области», — отмечает председатель Совета директоров АО «Шувалово», Владимир Комин.

Для инвестора предоставлены меры государственной поддержки: возмещение части затрат на приобретение скота, техники и оборудования, строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, субсидирование льготного инвестиционного проекта и др.

В комплексе хотят внедрить новые технологии содержания коров, заменить основное стадо на высокопродуктивных коров голштино-фризской породы и увеличить поголовье до 1994 голов. Будет создано 50 новых рабочих мест.

Справка ИА REGNUM. Акционерное общество «Шувалово» — крупнейшее в Костромской области мясоперерабатывающее предприятие с собственной сырьевой базой и работает на рынке более 40 лет. Предприятие поставляет свинину и колбасы в более 30 регионов России.

Посевная площадь АО «Шувалово» в 2017 году составила 1004 га. Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 октября 2017 года составляет 378 голов, в том числе коров — 152 головы. Стадо свиней — 24 625 голов.

За 2013−2017 годы оказана государственная поддержка в размере 185,45 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 121,03 млн. рублей, областного — 64,42 млн. рублей.

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