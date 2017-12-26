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С сына Авакова сняли электронный браслет

Политика

При этом суд сохранил в отношении подозреваемого ряд других ограничений

Киев, 26 декабря 2017, 15:42 — REGNUM  Сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову разрешили не носить электронный браслет. О решении Соломенского суда города Киева 26 декабря сообщают «Украинские новости».

В ходе судебного заседания, которое состоялось 22 декабря, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) просила суд продлить все имеющиеся обязательства в отношении Авакова. Тем не менее, некоторые обязательства были отменены.

«Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу», — говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, Аваков-младший по-прежнему обязан являться к следователю по первому вызову, а также сообщать о смене места проживания.

Напомним, Аваков был задержан 31 октября 2017 года сотрудниками украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств при закупке «тактических рюкзаков» для сотрудников органов внутренних дел, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе. Дело было возбуждено в начале 2015 года.

Сын главы украинского МВД заявил, что процесс вокруг него считает политически ангажированным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября на подозреваемого по решению Соломенского суда был надет электронный браслет.

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