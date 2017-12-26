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«Газпром» поможет приобрести 350 автобусов для столицы Киргизии

Политика

Российская сторона потратит на эти цели свыше 2,9 млрд рублей

Бишкек, 26 декабря 2017, 15:35 — REGNUM  «Газпром Кыргызстан», «Газпромбанк» и мэрия столицы Киргизии подписали меморандум о предоставлении $30 млн (около 1,75 млрд рублей) на покупку пассажирских автобусов, первые 350 из которых прибудут в Бишкек уже весной 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Киргизской Республики.

Всего на приобретение автобусов планируется потратить $50 млн (около 2,91 млрд рублей), из которых $20 млн (более 1,16 млрд рублей) предоставит киргизская сторона.

Отмечается, что новый общественный транспорт, закупаемый при поддержке российской стороны, будет использовать газ в качестве топлива. Также эти автобусы столичный муниципалитет намерен оборудовать для удобства ЛОВЗ и оснастить бесплатным Wi-Fi и системой электронного билетирования.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в столице Киргизии, население которой превышает миллион человек, на ходу остаются 120 муниципальных автобусов. В то время как реальная потребность города Бишкек в этом виде общественного транспорта выше в пять раз. Стоимость проезда в столичных автобусах и троллейбусах составляет 8 сомов (6,7 рубля).

Отметим, ранее сообщалось о том, что «Газпромбанк» в обмен на выделение средств на покупку автобусов для киргизской столицы получит облигации Бишкекского муниципалитета под 12% годовых. Киргизская сторона в лице социального фонда республики предоставит свою долю денег на приобретение автобусов, также получив облигации мэрии Бишкека.

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Экономика Киргизии

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