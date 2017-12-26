Антикоррупционный комитет отказался работать с «Укроборонпромом»

Киев, , 15:29 — REGNUM Сотрудничество с государственным концерном (ГК) «Укроборонпром» прекратил независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО), действующий при поддержке МИД Нидерландов, сообщает 26 декабря «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, целью сотрудничества НАКО и «Укроборонпрома» было формирование независимого Наблюдательного совета концерна. Однако все усилия НАКО по созданию Наблюдательного совета были нивелированы бездействием украинской власти.

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«Мы надеялись, что сможем помочь снижению высоких коррупционных рисков … К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны администрации президента», — сказал Олег Рыбачук, сопредседатель НАКО.

Как отметили в НАКО, международный принцип управления предприятиями гласит, что правительство должно внедрять наблюдательные советы в госпредприятия. Наблюдательные советы служат пресечению коррупции на местах, а также дают стратегические рекомендации директорам предприятий.

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По словам сопредседателя НАКО Драго Коса, «Укроборонпром» особо нуждается в наблюдательном совете, поскольку госконцерн не раз обвинялся в коррупционных связях с высшим политическим руководством государства.

«Во время войны крупнейший государственный оборонный концерн должен удовлетворять потребности армии, (а не политических лидеров — ИА REGNUM )», — сказал Кос.

Напомним, НАКО — инициатива украинского и британского филиалов Transparency International. В состав НАКО входят общественные деятели, журналисты и эксперты по борьбе с коррупцией. НАКО работает при поддержке МИД Нидерландов.

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