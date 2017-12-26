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Российские военные ракетчики запустили РС-12М «Тополь»

Политика

Пуск МБР «Тополь» (по классификации НАТО SS-25, «Серп») осуществлен с полигона Капустин Яр под Астраханью

Астрахань, 26 декабря 2017, 15:05 — REGNUM  Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь» проведен боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает 26 декабря пресс-служба Министерства обороны России.

Пуск МБР «Тополь» (по классификации НАТО SS-25, «Серп») осуществлен с полигона Капустин Яр под Астраханью.

«26 декабря 2017 года боевым расчётом РВСН с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, данный запуск помог испытать «перспективное боевое оснащение межконтинентальных баллистических ракет».

Напомним, ранее сообщалось о том, что с космодрома Плесецк 20 сентября был успешно произведён испытательный пуск МБР РС-24 «Ярс» мобильного базирования. Учебные боевые блоки ракеты поразили заданный район на полигоне «Кура» на Камчатке.

Целью проведения запуска являлось, по сообщению МО РФ, «подтверждение надёжности партии ракет данного класса».

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