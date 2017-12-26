В Степанакерте считают уходящий год удачным

Степанакерт, , 14:50 — REGNUM Для Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) уходящий 2017 год можно охарактеризовать как относительно спокойный, особенно если учесть необратимые потери после апрельской войны 2016 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

«Последствия войны мы ощущали в течение всего 2017 года. Человеческие потери у нас были и в этом году. Конечно, людские потери мы не можем никоим образом компенсировать, но в целом уходящий год был относительно спокойным, по сравнению с минувшими тремя годами», — цитирует Бабаяна panorama.am.

Коснувшись достижений 2017 года, Давид Бабаян выделил ряд успехов, зарегистрированных в сферах политики, экономики, культуры и спорта. В качестве особого достижения пресс-секретарь президента Арцаха назвал официальное открытие трасы Варденис-Мартакерт.

«В числе важнейших достижений было также признание американским штатом Мичиган независимости Арцаха, а также подписание с рядом городов Франции меморандумов о побратимстве», — сказал Бабаян.

«Конечно, проведена значительная работа особенно в сфере обороны и безопасности, мы укрепили также границы, и в этом причина, по которой в отличие от предыдущих лет, в текущем году у нас сравнительно меньше потерь.

В течение уходящего года увеличилось число туристов, посетивших Арцах, а это означает, что люди стали чувствовать себя безопаснее в НКР. Всё это, конечно, не означает, что у нас нет проблем. Проблемы существуют, однако они решаемы», — отметил Бабаян, добавив, что 2017 год ознаменовался также конституционным референдумом.

Обратившись к процессу урегулирования карабахского конфликта, Бабаян отметил, что сохранение стабильности и мира уже означает, что уходящий год можно считать удачным.

«Переговоры и встречи продолжаются, что также является довольно важным. Сохраняется продолжительность переговорного процесса. Правда, Азербайджан по-видимому избегает осуществления конкретных шагов, несмотря на то, что постоянно заявляет о важности ведения субстантивных переговоров.

Однако самым простым способом реализации субстантивных переговоров является выполнение достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. Но даже в этом официальный Баку делает все, чтобы воз не сдвинулся с места. Впрочем, это не означает, что мы не должны продолжать процесс урегулирования», — отметил Бабаян.

По его словам, 2018-й станет очень важным годом. «Это будет в особенности удобный для спекуляций противника год. В предстоящем году мы отметим 100-летие Первой Республики Армения, 100-ю годовщину появления Арцахской проблемы, поскольку сто лет назад была сформирована искусственно созданная страна — Азербайджан, которая и породила карабахскую проблему. В Азербайджане вспомнят все это. Если же приплюсовать к этому предстоящие в этой стране президентские выборы, 95-летие Гейдара Алиева, — все это открывает широкое поле для спекуляций», — отметил Бабаян.

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