Путин выразил соболезнования президенту Филиппин

Москва, , 14:36 — REGNUM Глубокие соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с гибелью людей и значительными разрушениями от тайфуна «Винта». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Примите глубокие соболезнования в связи […] с пожаром, происшедшим в вашем родном городе Давао», — также говорится в телеграмме главы государства.

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Особенно трагично, что «эти бедствия произошли в канун светлого праздника Рождества Христова», отметил Путин.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — сказал президент РФ, пожелав всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Метеорологического департамента королевства, к югу Таиланда тайфун «Тембин» должен был приблизиться к 27 декабря. Однако уже сегодня, 26 декабря, на юге страны прогнозировались сильные дожди.

Сообщалось, что основной удар стихии на себя примут провинции Прачуапкхирикхан, Чумпхон, Сураттхани.

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Напомним, мощный тропический тайфун накрыл Филиппины 23 декабря. В зоне бедствия оказались 270 тысяч человек. По последним данным, жертвами «Тембина» на Филиппинских островах стали по меньшей мере 240 человек. Ещё более сотни числятся пропавшими без вести. Ураган отставил без крыши над головой почти 75 тыс. филиппинцев. Также удар стихии серьёзно повредил инфраструктуру и рисовые поля.

Добавим, что пожар в торговом центре в Давао начался рано утром 24 декабря, ещё до открытия основной части молла. Точная причина пожара пока не установлена. В огне погибли 37 человек.

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