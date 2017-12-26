На Украине реформируют Нацполицию

Киев, , 14:44 — REGNUM На Украине будет создано новое подразделение Нацполиции, заявил глава ведомства Сергей Князев, сообщает 26 декабря УНН.

По его словам, новое подразделение будет называться «полиция превенции». Ее создание планируется на конец 2018 года. Полиция превенции объединит в себе два департамента — патрульную полицию и полицию общественной безопасности.

«Думаю, что придем к одному общему подразделению — это будет называться «полиция превенции», — сказал Князев.

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Напомним, Нацполиция договорилась сотрудничать с Microsoft в сфере информационной безопасности. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Microsoft разработает для Нацполиции систему, устойчивую к повреждениям в связи с человеческим фактором, а также займется обновлением и автоматизацией информационной системы внутри полиции.

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Также ранее Нацполиция получила систему экстренного оповещения при чрезвычайной ситуации Emergency Notification System. Система была разработана украинским оператором сотовой связи lifecell и предоставлена украинской киберполиции.

Отмечается, что система будет рассылать всем участникам информацию о способах ликвидации последствий кибератак.

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