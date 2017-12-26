Борьба с коррупцией в Саудовской Аравии: Власти освободили 23 человека

Эр-Рияд, , 14:26 — REGNUM

Власти Саудовской Аравии освободили 26 декабря 23 из около двухсот высокопоставленных и влиятельных лиц королевства, обвиняемых с ноября в коррупции, сообщает британское агентство Reuters.

По данным СМИ королевства, которые не называют именосвобожденных, освобожденные лица достигли соглашения с правительством. В ближайшее время, по их информации, будет освобождено еще несколько человек. Те же, кто по-прежнему отрицает свою вину, предстанут перед судом.

В Эр-Рияде утверждают, что по соглашению с задержанными, они должны выплатить государству компенсацию украденных средств.

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Напомним, в ноябре в Саудовской Аравии прошли массовые аресты высокопоставленных лиц и предпринимателей страны в подозрении их в коррупции. В частности, были арестованы 11 принцев из правящей семьи и четыре министра действующего правительства. Всего же, по официальным данным, в рамках кампании был арестован 201 человек.

Такой шаг последовал за созданием в стране Высшего комитета по борьбе с коррупцией, призванного полностью побороть злоупотребления во властных структурах.