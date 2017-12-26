«Через очистительную саморефлексию»: новый почин коллаборантов Калининграда

Калининград, , 19:37 — REGNUM В Калининградской области разгорелся скандал вокруг письма студента Александра Алпатова в электронную приемную президента РФ. Автор обращения предложил рассмотреть вопрос об установке в Калининграде «памятника мирному немецкому населению Восточной Пруссии, пострадавшему от противоправных действий Советской армии».

Редакция ИА REGNUM, располагающая копией письма, подчёркивает, что обращение студента изобилует покаянной риторикой.

Например, такой:

«Признав, что армия-освободительница и победительница нацизма сама в лице некоторых конкретных своих представителей порой теряла лицо, мы пройдем через очистительную саморефлексию».

Или:

«Установка памятника станет символом того, что даже самые светлые и чистые побуждения (спасение близких, защита Родины и борьба со злом) не могут и не должны служить оправданием для ответных зверств, особенно в отношении мирного населения».

Председатель Союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области Владимир Нижегородцев с беседе с корреспондентом ИА REGNUM сравнил письмо студента с посланием «Коли из Уренгоя», зачитанным в бундестаге.

«Недавно был яркий пример — это Уренгой, когда приехали наши школьники в бундестаг каяться. Каяться за то, что мы победили в войне. А это письмо еще хуже, потому что нас обвиняют в якобы массовых репрессиях населения Восточной Пруссии. Но так давайте вспомним, сколько мы потеряли в Советском Союзе. 27 миллионов человек. Из них 10 миллионов — это военные потери. А 17 миллионов? Это мирное население нашей страны. Женщины, дети, старики».

Председатель Союза участников Великой Отечественной войны считает письмо провокацией, направленной на разрушение исторической памяти у российской молодёжи.

«Может, есть смысл Германии покаяться перед нами и установить памятники замученным мирным советским людям в тех местах, где целенаправленно их уничтожали?» — обратился к немецкой стороне Нижегородцев.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что разговоры о создании памятника «мирным кёнигсбержцам» начались с минувшей весны, когда при строительстве высотки по улице Юбилейной были найдены останки 84 человек. Поисковики заявили, что речь идет о гражданском населении Кёнигсберга, которое погибло во время штурма города-крепости в апреле 1945 года. Однако затем среди останков был найден как минимум один офицер вермахта.

Идею создания подобного мемориала одобрил представитель германского «Народного союза по уходу за военными захоронениями» в Калининграде Руслан Хисамов.

«Это позитивно скажется на восприятии нашего региона зарубежными партнерами», — цитировали слова представителя Фольксбунда калининградские «Вести».

Позже инициативу поддержал и писатель, позиционирующий себя как «калининградский», Евгений Гришковец.

«Идея прекрасная, вполне естественная, в высшей степени гуманная и справедливая, — заявил в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» Гришковец. — Это люди, погибшие от войны, от английских бомбардировок, во время уличных боев, во время штурма Кенигсберга. Это несчастные люди, и надо отдать им должное. Тогда мы еще больше сможем ощущать себя вправе жить в нашем городе».

Напомним также, что в прошлом году калининградская газета «Новые колёса» опубликовала псевдоисторический материал о якобы массовых зверствах красноармейцев в отношении женского населения Восточной Пруссии. За надругательство над памятью советских солдат еженедельник едва не закрыл Роскомнадзор. В настоящее время издатель «Новых колёс» Игорь Рудников находится под стражей по обвинению в вымогательстве взятки.

ИА REGNUM дополняет, что, по данным научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, сообщённым им в интервью «Комсомольской правде», в 1945—1946 году было осуждено и в том числе расстреляно не менее 4 тысяч советских солдат и офицеров за попытки изнасилований, мародерство и иные преступления на территории Германии. Учитывая, что в ключевых наступательных операциях на территории Третьего рейха — Восточно-Прусской и Берлинской — участвовало в общей сумме порядка 4 млн солдат, мы получаем 0,1% от общего числа.

Ветераны Великой Отечественной войны в многочисленных интервью и воспоминаниях единодушны: проявления мести сдерживал приказ Верховного главнокомандующего от 19 января 1945 года (когда наши войска овладели лишь первыми на территории Германии городами Лазденен и Рагнит — ныне Краснознаменск и Неман Калининградской области. — ИА REGNUM ) о недопущении грубого отношения к немецкому местному населению.