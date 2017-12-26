Станислав Стремидловский, , 14:12 — REGNUM

Polexit может входить в стратегию правящей польской партии «Право и Справедливость». Об этом Głos Wielkopolski (Познань) заявил профессор Збигнев Чахур из познаньского Университета Адама Мицкевича. Европейская комиссия объявила о начале запуска против Польши процедуры в рамках действия статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает уведомление стран-членов ЕС о нарушении верховенства права в той или иной стране. Что дальше? Предложение поступит в Совет Европейского союза, в котором заседают министры иностранных и европейских дел стран-членов ЕС. На практике инициативу должна проявить Болгария, которая в январе 2018 года возглавит Совет. Возможно, уже в феврале болгары поставят вопрос на обсуждение, и тогда сможет предоставить свои объяснения глава МИД Польши. Чтобы констатировать явный риск серьезного нарушения ценностей и права ЕС в Польше, за постановление должны голосовать 4/5 членов Евросоюза, то есть 22 государства. Процедура заканчивается политическим предупреждением, но есть и другие последствия. Например, Совет может рекомендовать внести поправки в законы для обеспечения верховенства права. Если страна-член не выполняет рекомендации, то в игру могут вступить санкции, хотя для их введения требуется единогласное голосование, за исключением самой Польши.

В Ченстохове Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия) организовал дебаты на тему «Как фонды ЕС меняют наш город?». В них приняли участие президент города Кшиштоф Матыящик, руководитель отдела европейских фондов мэрии Петр Гжибовский, делегат представительства Европейской комиссии Петр Свитальский, председатель христианского фонда «Оддолам» Эльжбета Ференц, член региональной Торгово-промышленной палаты Артур Сивек. Модератором выступил редактор издания Бартоломей Романек. «Польша является центром поглощения европейских фондов, — подчеркнул Свитальский. — 40% от средств европейских фондов, полученные Польшей, ушли в местные органы власти. До сего дня мы получили около 83 миллиардов евро». По словам президента Ченстоховы, изначально инвестиции европейских фондов покрывали 50% реализуемых проектов. Но сейчас их доля выросла до 70—75%. Поддержка ЕС видна на дорогах, в части охраны окружающей среды (очистка сточных вод, утилизация мусора), а также в городской инфраструктуре. Достаточно пройтись по улицам, чтобы осознать, сколько зданий и сколько дорог получили поддержку фондов ЕС. Некоторые компании построили свою бизнес на них. Но отныне Польша больше не может рассчитывать на такие внушительные суммы. Brexit повлияет на бюджет ЕС, станет на 6% меньше денег. В начале 2018 года Еврокомиссия представит прогноз о новой финансовой перспективе. Ченстохова обеспокоена тем, что Силезское воеводство, когда новая перспектива ЕС вступит в силу, достигнет показателя, при котором не будет иметь права на субсидии европейских фондов. Однако этот показатель является средним для всего воеводства, но в субрегионе с центром в Ченстохове он ниже предельного. Как городу продолжить получить средства из фондов ЕС? Создать Ченстоховское воеводство.

Фонд «Ренова» из Новы-Сонч идет на помощь полякам из Казахстана, пишет Dziennik Polski (Краков). Есть много организаций, которые поддерживают поляков на Украине, в Литве и Белоруссии. Между тем в Казахстане существует большая польская община. Многие поляки были переселены туда или депортированы во время коммунистического режима. И им нужна помощь. Поэтому «Ренова» связалась с Ассоциацией помощников монахов-мариан, которые работают в Казахстане. Члены фонда уже посетили республику. Это страна контрастов. С одной стороны, есть столица, Астана, красивый, современный и быстро развивающийся город. С другой стороны, есть деревни, в которых живут поляки. И там люди не имеют доступа к проточной воде и канализации, не говоря уже о других удобствах. «Ренова» решила провести пять проектов. В частности, помочь отремонтировать дома неимущим, а также обеспечить польскую школу в Озёрном (Тайыншинский район Северо-Казахстанской области) компьютерной техникой.

На последнем в этом году заседании Объединенной комиссии правительства и национальных и этнических меньшинств традиционно говорилось о распределении средств для поддержки организаций меньшинств в 2018 году, рассказывает Wochenblatt (Ополе). Однако представители меньшинств также затронули вопрос об изменениях в выделении образовательных субсидий. 2017 год был трудным для национальных и этнических меньшинств, поскольку средства на культурную деятельность организаций меньшинств распределялись в нескольких отдельных конкурсах. «Мы попросили заместителя министра внутренних дел Себастьяна Хвалека вернуться к принципу единовременного выделения средств, как это было в предыдущие годы, что поможет нам реально планировать свои бюджеты, — сказал после встречи сопредседатель Объединенной комиссии, президент Социально-культурного общества немцев в Ополе Рафал Бартек. — Сейчас мы получили информацию о распределении части субсидий, второй пул будет предоставлен к концу марта». Для немецкого меньшинства 2018 год обещает быть позитивным. Многие из проектов получили средства. Проблема, однако, заключается в образовательном гранте, более конкретно — средствах на изучение языка меньшинства. Как уже сообщало издание, коэффициенты, на основе которых рассчитывается дополнительное финансирование на изучение языка меньшинства, были сокращены в бюджете на 2018 год. А при подготовке новых правил мнение самих организаций меньшинств было полностью проигнорировано. Представитель министерства образования подтвердил, что ничто не изменится.

В Польше продолжают расти цены на продовольствие, информирует Kurier Lubelski (Люблин). Отпраздновать Рождество и Новый год в этом декабре будет дороже, чем в 2016. По данным Центрального статистического управления, с ноября 2016 года по ноябрь этого года цены на продовольственные товары в Польше выросли на 6,5%. Больше всего подорожали яблоки. В конце ноября килограмм этих фруктов стоил 3,37 злотых, что на 63% дороже, чем на начало года. Яйца выросли на 50%, на 11% — свекла, 9% — квашеная капуста, почти на 10% — апельсины, 8% — сушеные грибы. Более дешевыми, чем в прошлом году, оказался сахар (на 9,5%), горох (4,8%), бананы (4,1%), изюм (1,3%) и шоколад (0,6%. Почему еда становится дороже? Плохой урожай весной и летом отражается на поставках овощей и фруктов. Помимо того, из-за различных правительственных программ увеличилась покупательная способность поляков. Импульсом для повышения цен стало повышение минимальной заработной платы, а также популяризация программы помощи семьям 500+ и рост средней месячной зарплаты (в Люблинском воеводстве — с 3642 злотых до 3924 злотых). Видя, что у поляков больше злотых в кошельках, продавцы ставят более высокие цены. Вслед растет инфляция. Национальный банк Польши прогнозирует, что в 2018 году цены на потребительские товары и услуги вырастут на 2,3%, а в 2019 году — на 2,7%.

Новый вид мошенничества: притвориться американским солдатом и вымогать деньги! О нём предупреждает Express Bydgoski (Быдгощ). На днях в полицию Иновроцлава обратилась гражданка Великобритании, которая в настоящее время находится в Польше. Она сообщила, с чем ей пришлось столкнуться, и попросила предупредить других людей быть более бдительными. 33-летняя женщина в одной из социальных сетей подружилась с человеком, который утверждал, что он солдат из США. После некоторого времени взаимной переписки «солдат» попросил ее заплатить определенную сумму за лечение своего ребенка. Однако перевод не состоялся. Британка договорилась встретиться с этим «солдатом» в Польше, куда тот якобы должен был прибыть. После получения от него сообщения, что его «задержали» в аэропорту США и она должна заплатить за него штраф, женщина поняла, что столкнулась с мошенником. «Будем бдительными при знакомствах в Интернете — не у всех есть хорошие намерения!», — говорит по сему поводу Изабелла Дробницкая, пресс-секретарь полиции Иновроцлава.

Прошел год с теракта на ярмарке в центре Берлина, следствие не закончено, денег для пострадавших нет, констатирует Dziennik Łódzki (Лодзь). 37-летний Лукаш Урбан, водитель из Рожнова, должен был прибыть в Берлине под разгрузку 40-тонного грузовика. И пропал. Это случилось 19 декабря 2016 года. Согласно показаниям GPS, установленного в машине, фура была похищена вместе с польским водителем, которого террорист убил, а затем его грузовик направил на посетителей рождественской ярмарки в центре немецкой столицы. Транспорт принадлежал Ариэлю Журавскому, двоюродному брату Лукаша. Предприниматель требует компенсации от немецких чиновников, его компания попала в убытки. Месяц назад правительство Германии предложило ему всего 10 тысяч евро в качестве компенсации за потери, понесенные в результате теракта, хотя убытки составили 100 тысяч евро. Только спустя несколько месяцев Журавскому удалось поговорить с Куртом Беком, уполномоченным представителем правительства ФРГ. Переговоры закончились фиаско. Бизнесмен не исключил, что будет вынужден судиться с Берлином. Журавскому помогает известный адвокат, специализирующийся на немецком праве, Стефан Хамбура. Свое следствие ведет прокуратура Щецина, которая также получает материалы от немецкой стороны.

Кто-то опять повредил памятник Рышарду Куклинскому ( ИА REGNUM : в период с 1972 по 1981 годы этот полковник передал американской стороне тысячи секретных документов стратегического значения блока стран Варшавского договора. В начале 1981 года связался с куратором в ЦРУ и начал запрашивать перемещение в США вместе с семьей, в конце того же года бежал из Польши), сообщает Radio Szczecin (Щецин). Его обливали краской, писали на нем оскорбительные замечания, царапали. Только в этом году памятник пытались разрушить четыре раза. Хенрих Михаловский из Ассоциации патриотического сопротивления, инициатор празднования заслуг Куклинского, говорит, что не понимает этого. «Люди приходят и спрашивают, что здесь происходит? — заявляет Михалковский. — Почему этого человека не могут оценить? Почему после стольких лет до сознания не доходит, где была правда? У Ярузельского, который пригласил Красную армию, или у Куклинского, который предотвратил ядерную войну? Он раскрыл секреты Советского Союза о планируемом нападении на страны Западной Европы, что было бы связано с разрушением Польши». Сейчас памятник снова облили краской. Полиция ведет расследование, но никто еще не пойман.

Эту новость комментируют польские блогеры на сайте радиостанции.

Patryjota: «Как можете видеть, не все считают, что прославление предателя как героя является правильным…».

Mariusz W: «Ярузельский не приглашал Красную Армию, потому что она существовала только до 1946 года. Советскую армию тоже не приглашал. Куклинский вызвал нацеливание еще большего ядерного арсенала США на Польшу. Если была бы война, то из-за Куклинского погибло бы еще больше поляков. Это факты. И как этот Михаловский осмеливается что-то говорить о правде, когда сам лжет?».

Podpis: «Куклинский за свою измену получил виллу от США и содержание до конца жизни. Он смог отправить обоих сыновей на учебу, чего большинство американцев не могли себе позволить. И что выиграли поляки? Или даже Польша как государство? Ничего, если кто-то спросит. От этого выиграли только США и Куклинский. Предатель всегда останется предателем, независимо от того, кого, кому и во имя каких идей продал. Он предал однажды, предал бы и в другой раз, если оно того стоило. Все дело в цене. Возведение памятника предателю устанавливает авторов такой инициативы на его уровень».