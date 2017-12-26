Иран угрожает Западу, Россия осуждает Латвию: Радио REGNUM

Москва, 26 декабря 2017, 14:00 — REGNUM
- День шестой: в Минске рассматривают дело авторов ИА REGNUM;
- Последствия ядерной сделки: Иран может стать большей угрозой для Запада;
- Для тренировок: США закупают советские самолеты в Киеве;
- Недобросовестная конкуренция: санкции США нарушают международное право;
- Омерзительно и кощунственно: в Москве осудили фашистский закон Латвии.
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