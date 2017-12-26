Совфед одобрил пожизненное наказание за вербовку террористов

Москва, , 12:06 — REGNUM Совфед одобрил закон, направленный на борьбу с терроризмом, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря. Одной из целей изменений является формирование негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов, которая является не менее опасным деянием, чем сам теракт, отмечают в верхней палате парламента.

Устраняются правовые пробелы в системной борьбе с терроризмом, фиксируется ключевая роль вербовщика в деятельности преступного сообщества. В связи с этим серьезно усиливается ответственность за вербовку или иное вовлечение лиц в совершение хотя бы одного преступления террористического характера.

Сегодня максимальная планка наказания для вербовщика составляет 10 лет тюрьмы. Закон поднимает ее до пожизненного лишения свободы.

Вводится также наказание за пропаганду терроризма — штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

«Совершенствование антитеррористического законодательства при необходимости будет продолжено. Российский парламент готов ответить на любые новые вызовы», — отметил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

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