Шойгу назвал приоритеты для Вооруженных сил России

Москва, , 11:43 — REGNUM В ближайшее время приоритетами для Вооруженных сил России станут развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ РФ. Об этом сегодня, 26 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

По его словам, впереди предстоит много работы, предстоит реализовать поручения, которые дал Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

«Есть серьезные поручения президента РФ по освоению отдельных регионов. В данном случае я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, всё, что связано с укреплением наших западных границ», — пояснил министр.

При этом глава Минобороны сказал, что в этом направлении уже проделана большая работа, связанная с размещением соединений.

«Стоит отметить активную работу командующих военными округами, строителей и тех, кто занимался размещением дивизий», — отметил Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, выступая 22 декабря 2017 года на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в деле строительства армии нового поколения.

В предстоящие годы необходимо продолжать последовательную работу по качественному развитию Вооружённых сил РФ, подчеркнул президент.

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