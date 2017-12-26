Омерзительно и кощунственно: Матвиенко осудила фашистский закон Латвии

Москва, , 11:32 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала омерзительным и кощунственным решение сейма Латвии, приравнявшего в правах ветеранов и фашистов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Одобренным заявлением Совет Федерации призвал страны Евросоюза осудить принятие парламентом Латвии закона, приравнивающего участников Второй мировой войны со стороны СССР и фашистской Германии.

Невозможно согласиться со столь кощунственным, омерзительным решением сейма Латвии, отметила Матвиенко.

«Я надеюсь, что те международные структуры, парламенты стран согласятся с нашей позицией и осудят действия Сейма Латвии», — сказала спикер Совфеда.

Парламентарии Латвии надругались над памятью миллионов людей, погибших в борьбе с чудовищным злом — фашизмом, возмущена Матвиенко.

Согласно принятому латвийскому закону, статус участника Второй мировой войны полагается только имевшим гражданство Латвии на 17 июня 1940 года или тем, кто «легально» приехал в Латвию на постоянное место жительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед призвал мир осудить приравнивание ветеранов и нацистов в Латвии