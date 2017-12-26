Совфед одобрил соглашение о базе ВМФ РФ в Тартусе

Москва, , 10:49 — REGNUM Совфед одобрил ратификацию соглашения между Россией и Сирией о базе ВМФ РФ в Тартусе, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря. Реализация соглашения является конкретным вкладом России в усилия международного сообщества по стабилизации положения в Сирии.

Соглашение носит стратегический характер и рассчитано на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 25-летние периоды. База расширяется до 24 гектаров.

САР выражает согласие Российской Федерации в расширении территории пункта материально-технического обеспечения, а также в развитии и модернизации его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа.

Отдельными протоколами определяется передача России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территории пункта материально-технического обеспечения, расположенной в границах земельных участков и акваторий, а также объектов недвижимого имущества, необходимых для размещения и функционирования пункта материально-технического обеспечения.

Положениями соглашения регламентировано функционирование и всестороннее обеспечение пункта материально-технического обеспечения, определен порядок захода и выхода военных кораблей Российской Федерации, ввоза и вывоза имущества, въезда и выезда личного состава и членов их семей, установлены иммунитеты и привилегии, а также налоговые льготы.

Вместе с тем определен порядок охраны, применения оружия личным составом пункта материально-технического обеспечения, а также использования средств связи и радиоэлектронной борьбы.

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