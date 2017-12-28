Для «спасения Сибири» в Томске провозглашена автономная от России власть

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 15 декабря СНК постановил конфисковать все имущество Русско-бельгийского металлургического общества, отказавшегося подчиняться декрету о рабочем контроле, где бы оно ни находилось: в России или за границей.

Совнарком предложил ВСНХ организовать немедленно «комиссию практиков», которой должно быть поручено «собирание от всех ведомств, учреждений и организаций заказов на полезные продукты, передача этих заказов безработным и закрываемым заводам, проверка того, насколько предоставление этих заказов и выполнение их проводятся в жизнь».

Наркомюстом предложено всем следственным органам не позднее чем через 48 часов проверять правильность ареста и направлять дела либо по подсудности, либо освобождать.

Совнаркомом отдан приказ о ликвидации канцелярии бывшего Временного правительства.

ВЧК (комиссия по борьбе с контрреволюцией) опубликовала обращение «Ко всем советам на местах»:

«Все сведения и данные об организациях и отдельных лицах, деятельность которых направлена во вред революции и власти народа, направляйте в комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем… Комиссия предлагает всем советам на местах немедленно приступить к организации таких же комиссий».

Под председательством Попова (Болгария) и Иоффе (Россия) состоялось третье пленарное заседание мирной конференции. По предложению русской делегации официально объявлен перерыв до 22—23 декабря. На заседании политической комиссии германско-австрийской делегацией был оглашен проект четырнадцати статей (3 —16) мирного договора, кроме статей об освобождении оккупированных областей и порядка управления в них, вызывающих наибольшие разногласия. Он принят к сведению русской делегацией, которая оставила за собой право еще вернуться к его обсуждению. Иоффе заявил, что проект «в целом является приемлемой основой для дальнейших переговоров».

ВРК Кишенева посылает в Петроград телеграмму, описывающую события в Бессарабии и на Румынском фронте:

«Румынскими войсками оккупированы местечко Леово и несколько сел Бессарабии. Рада передала железную дорогу Яссы — Унгены в распоряжение румын. 4-й армии не посылаются продукты и фураж: ген. Щербачев сказал, что бунтовщикам, жаждущим власти советов, не полагается ничего.

Украинцы 4-й армии не признают ген. Щербачева и Раду; солдаты понимают, что вся буржуазия сплотилась, чтобы сорвать мир и потушить революцию. В Соколах образовался признанный всеми солдатами ВРК. Ген. Щербачев и румынские власти через русского полковника и румынского генерала пригласили всех членов ВРК в Яссы, гарантируя им всякую безопасность, на что они согласились. В Яссах весь комитет был арестован офицерами ударных батальонов и казаками, после чего все члены ВРК были переданы румынским властям, которые пытались их расстрелять, но казаки опомнились и не допустили. Некоторые члены ВРК были отпущены. Задержаны: Рошаль, Рок, Аксионов и Корчев; один [Рошаль — прим.] из них расстрелян.

В Кишиневе организовался ВРК Южного района. Приняты меры к освобождению заключенных и улучшению положения 4-й армии. Щербачев и румынские власти являются ответственными за всякие разгромы и беспорядки, чинимые голодными солдатами. Бессарабия объявлена Молдавской республикой, входящей в состав Российской федеративной республики, с национальным парламентом Сфатул Церий. По пути Рады она никогда не пойдет».

На Северном фронте спокойно. Нарушений мирного договора не было. Идут перевыборы командного состава. В районе Ратнек братание; одну из российских дивизий немцы приглашали на елку. В районе Едман немцы исправляют проволочные заграждения. На участке одного из полков комиссар и члены комитета ездили к немцам для передачи литературы.

На Западном фронте спокойно; братание и меновая торговля. На одном участке российские парламентеры выходили для переговоров о прекращении торговли. На участке другой дивизии немецкий офицер запиской просит назначить особые пункты сношений. На участке озера Загач меновая торговля.

В «Социал-Ддемократе» опубликован наказ МК РСДРП (б) красногвардейцам, едущим на борьбу с Калединым:

«Посылая вас, пролетариат громко говорит: товарищи, не злобу и жестокость несите вы братьям-казакам и братьям-украинцам, а боль сердца и ласковое просветленное слово убеждения. Помните: казаки и украинцы — ваши братья. Протяните же им братскую горячую руку и этой братской любящей рукой перетяните их на сторону трудящегося русского народа».

На заседании Всероссийского съезда железнодорожных рабочих и мастеровых Астров (меньшевик-интернационалист) отмечает беспочвенность доводов большевиков и левых с.-р. о том, что происходящая революция — социалистическая. Политика большевиков в вопросе о заключении мира, по мнению докладчика, ведет революцию и страну к гибели. Блюм (с.-д.-интернац.-объед.) заявляет, что вся политика большевиков тормозит развитие классового самосознания пролетариата. Он считает, что выход из положения только в Учредительном собрании.

Камков (левый с.-р.) защищает социалистический характер происходящей революции и указывает, что социализация земли — есть первый шаг на пути к социализму. Зиновьев (б-к) в своей речи останавливается, главным образом, на мирной политике СНК и на декретах по экономическим вопросам (рабочий контроль, национализация банков), считая их «первыми историческими моментами настоящей социалистической революции». По докладу принимается резолюция, предложенная большевиками, всецело одобряющая внешнюю и внутреннюю политику СНК и взгляд партии на УС.

Затем съезд большинством 154 против 5 при 10 воздержавшихся принимает резолюцию с обвинением Викжеля в соглашательстве, саботаже и тайном содействии контрреволюции.

«Съезд заявляет, что отныне Викжель не имеет права говорить от имени всех железнодорожников, ибо мы, мастеровые, не можем допустить, чтобы от нашего имени выступали верхушки организации, отнюдь не отражающие революционной воли железнодорожного пролетариата и своей политикой содействующие контрреволюционной буржуазии».

На заседании Московского совета с докладом по вопросу о революционном трибунале выступил Берман. Докладчик указывает, что «организация местных судов идет очень успешно и во многих районах суды уже выбраны. Большим препятствием является саботаж юристов, но люди постепенно подбираются, и можно надеяться, что в ближайшее время дело наладится».

Совет большинством против 4 утверждает положение о революционном трибунале. Цель его — борьба против контрреволюции, с хищнической спекуляцией, саботажем и мародерством. Решения Московского революционного трибунала считаются окончательными и обжалованию не подлежат. Председателем революционного трибунала избирается Тамарин (б-к), заместителем — Белоруссов (б-к), и одно место заместителя предоставляется левым с.-р. Избрана также судебно-следственная комиссия в составе большевиков и левых с.-р.

Совет р. и с. депутатов объявил Воронеж на военном положении.

В ночь на 15 декабря в помещении самарского ревкома от подброшенной бомбы произошел взрыв большой силы, несколько человек погибли.

Состоялось первое заседание самарского «Комитета народной власти» нового состава, избранного губернским всесословным съездом.

В газетах опубликована телеграмма председателя ВРК Свидерского о положении в Уфимской губернии:

«После отстранения и ареста комиссара бывшего Временного правительства пытался вступить в управление губернией управляющий казенной палатой на основании старого закона, но был также отстранен и арестован; третьему возможному претенденту на должность комиссара, согласно тому же закону, начальнику управления земледелия, предложено не вступать в должность комиссара под угрозой ареста. Все учреждения берутся под контроль комиссарами, в отдельных учреждениях ведутся переговоры с союзами служащих; возможно, что назначение комиссаров не вызовет забастовки. Над банками установлен контроль…

Крестьянский банк занят; не желающие работать увольняются. Комиссаром земледелия введен революционный трибунал согласно декрету о суде. В сельских местностях развилось погромное движение, несколько крупных усадеб уничтожено, в некоторых местностях население расхитило заготовленный продовольственными учреждениями хлеб. Всюду рассылаются воинские отряды и члены губернского исполнительного комитета.

При улаживании конфликтов вооруженной силы применять не приходится, так как население успокаивается всюду, где делегаты революционного комитета успевают приступить к передаче земель и инвентаря в распоряжение земельных комитетов, которые одновременно повсеместно в губернии реорганизуются на демократических началах. Правоэсеровский губернский земельный комитет обновляется сверху донизу…»

Далее описывается ситуация с контрреволюционными силами:

«Меры борьбы с оренбургским казачеством приняты. Пока наступательных действий казаков по отношению к нашей губернии не наблюдается. Поддерживаем Челябинск, положение которого весьма опасно; много вооруженных казачьих эшелонов находится на станции Миасс и Миасском заводе. Мы находимся в контакте с Миасским советом.

Среди мусульман наблюдается стремление к вооружению в национальных целях. Агентами руководителей происходящего в Оренбурге мусульманского съезда ведется агитация за соглашение с Дутовым, обещающим предоставить мусульманам вооружение. Их агитация успеха не имеет.

С.-р. окончательно раскололись; распался крестьянский совет, причем правые составляют меньшинство. Меньшевики вышли из Совета, и влияние их ничтожно. Кадеты недеятельны, имеются сведения об их намерении распустить временно свою организацию. В городском управлении кризис вследствие невозможности составить управу, имеющую твердое большинство; возможно переизбрание думы. В уездных земствах преобладают неопределенные с.-р., губернское земство еще не избрано полностью. Среди избранных гласных пока имеются только три большевика. Гарнизон заметно уменьшился. Принимаются меры к оставлению революционной части гарнизона…

Среди бывших офицеров наблюдается тяга на Украину к Дутову; мы боремся с этим явлением…»

В Томске на чрезвычайном Общесибирском съезде вынесено постановление о созыве в марте 1918 года Сибирского Учредительного собрания для организации автономной власти. Во имя «спасения Сибири» решено созвать временную «общественную социалистическую власть» от н.с. до большевиков «в лице Сибирской областной думы и областного Совета, ответственного перед думой».

В Минске открылся национальный белорусский съезд, созванный Великой белорусской радой и войсковой радой. Принята резолюция об образовании из состава съезда органа краевой власти; постановлено принять самостоятельное участие в Брестских переговорах и назначить дипломатические представительства во всех республиках Российской Федерации.

В Киеве Малая Рада снова обсуждала вопрос об отношении к борьбе между СНК и Калединым. Винниченко заявил:

«Мы будем пропускать через Украину войска самоопределяющихся народностей. Но, стоя на почве строгой нейтральности, мы не пропустим большевистских войск для братоубийственной войны на Дону».

В Харькове создан новый областной комитет советов Криворожско-Донецкого бассейна. В президиум вошли одни большевики (председатель — Васильченко), так как меньшевики и с.-р. отказались принять участие в выборах.

В Севастополе происходили аресты офицеров матросами. На Малаховом кургане расстреляно 32 офицера и попа.

Ночью исполком на совместном заседании с президиумом черноморского Центрофлота постановил сложить с себя полномочия и передать их ВРК, который должен быть избран на собрании представителей судовых команд, береговых частей и рабочих порта; назначены перевыборы Совета. В час ночи на 16 декабря было собрано экстренное делегатское собрание, на котором избран временный ВРК.

В связи с решением Совета создать ВРК городская дума обсуждала вопрос о высшей власти в Баку. Голосовались последовательно четыре резолюции: «единственной властью в городе является дума» — собрала 20 голосов, «единственной властью в городе является Совет р. и с. депутатов» —собрала 11 голосов (б-ков), «коалиция городской думы и Совета р. и с. депутатов» — собрала 11 голосов (м-ков и с.-р.), «власть должна быть создана на равноправных началах городской думой, Советом р. и с. депутатов, крестьянским союзом, национальными советами и демократическими партиями» —29 чел. (мусульмане и дашнаки), против — 30 (с.-р., м-ки, б-ки). При повторном голосовании м-ки и с.-р. присоединились к последней резолюции, и она была принята большинством 47 против 24.