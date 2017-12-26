Совфед призвал мир осудить приравнивание ветеранов и нацистов в Латвии

Москва, , 10:15 — REGNUM Совфед принял заявление в связи с принятием в Латвии закона, приравнивающего ветеранов Великой Отечественной войны к нацистам, говорится в повестке, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Невозможно согласиться со столь кощунственным надругательством сейма Латвии, подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Возмущение парламентариев вызвало то, что участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты. Закон устанавливает, что Латвия «не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей во время ее оккупации и что как оккупированное государство она не участвовала в военных действиях во время Второй мировой войны».

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В ходе обсуждения глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв указал на то, что участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. При этом самоуправления будут вправе решать вопрос о предоставлении социальных гарантий участникам Второй мировой войны и в рамках своих бюджетов выделять им пособия и льготы. В Латвии живут несколько тысяч участников войны, которые воевали как за Красную армию, так и на стороне латышского легиона «Ваффен СС».

В заявлении Совфед призывает парламенты членов ЕС решительно осудить закон как вызов исторической памяти.

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