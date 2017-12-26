«Из мухи слона»: эксперт о реакции Британии на российский фрегат

Москва, , 09:49 — REGNUM Заявления британских политиков по поводу сопровождения фрегатом Соединенного Королевства российского корабля «Адмирал Ушаков» банальны и лживы, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио «Спутник».

Напомним, британский фрегат HMS St Albans сопроводил российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который проходил по Северному морю — около территориальных вод Британии. Для этого он вышел с места своего базирования 23 декабря и после трех дней наблюдения вернулся на военно-морскую базу в Портсмут.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон по этому поводу заявил, что Соединенное Королевство «не будет колебаться защитить свои воды и не потерпит никакой формы агрессии».

«Британию не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов», — отметил он.

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По словам Виктора Баранца, у британских политиков и военных «есть одно любопытное свойство — делать из мухи слона». Он отметил, что в этой связи все британские СМИ победно пишут о каком-то «выдающемся событии».

«Английские политики банальны и лживы в своих «героических» заявлениях о готовности дать отпор России, корабли которой мирно ходят в нейтральных водах мимо Англии, не поворачивая в ее сторону головы», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главный корабль проекта 22 350 «Адмирал Горшков» был спущен на воду осенью 2010 года. Последние испытания начались в марте 2017 года. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2025 году в состав ВМФ войдут шесть фрегатов проекта 22 350.

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