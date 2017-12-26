WP нашла следы «спецоперации ГРУ» во время майдана на Украине

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Газета The Washington Post заявила о «предвосхищающей» якобы вмешательство России в выборы в 2016 году операции: по данным издания, еще в 2014 году Главное разведывательное управление России (ГРУ) запустило кампанию на Украине.

Речь идет о кампании по дискредитации новой власти в Киеве, пришедшей в результате государственного переворота. Для этой кампании ГРУ якобы создало в соцсетях множество фейковых аккаунтов.

Ссылается издание на «секретный доклад ГРУ», в котором говорится о создании аккаунтов в Facebook и в «ВКонтакте» для того, чтобы повлиять на мнение украинских граждан.

«Цель операции была в том, чтобы повлиять на людей, принимающих решения, и широкую публику, чтобы проложить дорогу для российских военных действий, которые начались с захвата крымского парламента 27 февраля», — пишет газета.

Искусственные аккаунты в Facebook и «ВКонтакте» должны были представлять обычных людей с Украины, которые были разочарованы в оппозиционных протестах на майдане. Для этого ГУ Генштаба (внешняя разведка Минобороны, бывшее ГРУ) выбрало 30 украинских групп в социальных сетях и 25 английских изданий.

Изображая обычных граждан, оперативники писали комментарии с целью вызвать негодование у «пророссийских жителей» Украины. В этих комментариях протестующих называли «западенцами», а демонстрантов на майдане «нацистами» и «фашистами». Не обошлось и без влияния на жителей Крыма, пишет газета. Так, 27 февраля, когда первые российские военные появились в Крыму, ГУ Генштаба создало четыре группы в Фейсбуке и «ВКонтакте». Их целью было вдохновить жителей полуострова на поддержку отделения от Украины.

Работали комментаторы якобы по методичкам, в которых, в частности, говорилось, что им нельзя было употреблять в работе собственные фотографии. Для увеличения популярности сообществ ГРУ покупало рекламу в Facebook. В документе, на который ссылается издание, говорится, что только 27 февраля группы получили 200 тыс. просмотров.

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