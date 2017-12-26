Паргев Мартиросян, , 09:37 — REGNUM

Уходящий 2017 год для Арцаха и нашей епархии в целом был неплохим. Еще несколько штатов США признали независимость нашей Арцахской Республики, были перевыборы нашего президента, им снова стал Бако Саакян.

В энергетическом плане мы себя обезопасили. Восемь лет назад 50% электроэнергии мы покупали в Армении, а сейчас мы уже наши излишки продаем. Была построена новая автомагистраль Варденис — Мартакерт (соединяющая Армению и Арцах).

У нас было бурное развитие сельского хозяйства. Мы даже побили рекорд по зерновым — собрали 180 тысяч тонн, на 100% перевыполнили то, что нам необходимо.

Для епархии год был таким же плодотворным. Издали четыре новые книги. Мы отреставрировали четыре средневековые часовни. Построили новые две в Мартакертском и Гадрутском районах. В Гадрутском районе отреставрировали и освятили церковь Пресвятой Богородицы.

В 2018 году мы собираемся освятить семь отреставрированных храмов и две новопостроенные церкви, среди которых — кафедральный собор в столице Карабаха, городе Степанакерте. А 1 сентября откроем в Мартуни новопостроенное двухэтажное здание воскресной школы.

В уходящем году мы провели большие реставрационные работы как в Гандзасарском монастыре, так и в Дадиванкском.

2017 год был напряженным и для нас, и для всего мира, к сожалению. Опасность в связи с Северной Кореей, обострение в отношениях США с Россией и Ираном, военные действия в Йемене и Донбассе…

Но в Сирии, слава Богу, благодаря России удалось покончить с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нам непрестанно приходилось молиться за мир во всем мире.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом и Святым Рождеством Христовым. Да будет мир и благоденствие в нашем общем человеческом доме, называемом планета Земля. Аминь.