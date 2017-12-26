КНДР готовится к запуску нового спутника

Пхеньян, , 08:11 — REGNUM Подготовка к запуску нового спутника с территории КНДР была зафиксирована южнокорейскими специалистами 26 декабря, сообщает газета «Чунан ильбо» со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

«По различным каналам нами недавно получена информация о том, что Северная Корея завершила подготовку спутника, названного «Кванменсон-5», — цитирует газета заявление собеседника.

По его словам, спутник «Кванменсон-5» («Сияющая звезда — 5») будет оснащен телекамерами и оборудованием связи.

В свою очередь представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи указал, что в «настоящее время не наблюдается ничего необычного». Сеул продолжает отслеживать действия Пхеньяна, связанные с испытанием ракет, включая те, что «способны выводить спутники на орбиту».

Ранее в северокорейской газете «Нодон синмун», печатном органе ЦК Трудовой партии Кореи, была опубликована статья, в которой подчеркивалось право Пхеньяна на исследование космоса. При этом запуск спутников был назван «соответствующим» международным принципам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КНДР уже запускала спутники в космос. Последний пуск был осуществлен в феврале 2016 года, однако он не был удачным.

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