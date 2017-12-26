Суд по Косово: в Гааге рассмотрят дела 60 боевиков во главе с Хашимом Тачи

Приштина, , 05:26 — REGNUM Специальный суд по расследованию преступлений террористической организации «Армия освобождения Косово» (UÇK), созданный в Гааге, выдвинет обвинения против президента Косово Хашима Тачи, спикера парламента Кадри Весели, брата премьер-министра Рамуша Харадиная — Даута Харадиная и ещё более чем 60 бывших косовских командующих и боевиков. Об этом сообщило 25 декабря приштинское издание Insajderi со ссылкой на источники в Гааге.

По информации агентства, первые обвинительные заключения специальный суд представит в феврале, после того как в Косово отметят десятую годовщину одностороннего провозглашения независимости от Сербии 17 февраля 2008 года.

Отмечается, что помимо преступлений, совершённых боевиками UÇK в отношении сербов, цыган и албанцев в период военного конфликта 1998−1999 годов, суд расследует также последующие убийства более 500 сербов и «лояльных» албанцев, заказные политические убийства, торговлю людьми, изгнание представителей национальных меньшинств с территории Косово и другие преступления, совершённые в течение полутора лет после окончания войны.

Как сообщается, наиболее серьёзные обвинения выдвинуты против Хашима Тачи и Кадри Весели. Первый предстанет перед судом за свои действия в качестве политического лидера «Армии освобождения Косово» и главы переходного правительства, которое он создал после начала агрессии НАТО против Югославии. Второй — за роль начальника разведывательной службы UÇK. Вместе с тем ожидается, что обвинительные акты в отношении Тачи и Весели не будут представлены в рамках первого этапа процесса.

Напомним, формирование специального суда по расследованию преступлений «Армии освобождения Косово» было начато в 2016 году, а первые процессы должны начаться в 2018 году. Суд будет проходить в Гааге, однако в отличие от Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) не будет международным — несмотря на то, что вести процесс будут судьи из других стран, проходить он будет в соответствии с косовским законодательством.

На днях власти Косово предприняли попытку внести изменения в закон о специальном суде и расширить его полномочия таким образом, чтобы суд мог выдвинуть обвинения и против сербов. С соответствующей инициативой в парламенте выступили 43 депутата, а основанием послужила петиция с более чем 15 000 подписей, инициированная ассоциацией «ветеранов» UÇK и поддержанная высшим руководством края.

Однако попытка Приштины фактически организовать трибунал над сербами по своим законам не вызвала энтузиазма у её международных покровителей. Представители США и Евросоюза прямо дали понять, что изменение юрисдикции специального суда приведёт к «глобальной изоляции Косово», развернёт отделившийся от Сербии край на пути его евроатлантической интеграции и нанесёт ущерб отношениям с «ближайшими друзьями». В результате инициатива депутатов не прошла в косовском парламенте.

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