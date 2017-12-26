Додон: необходимо предоставить Приднестровью особый статус

Кишинёв, , 04:32 — REGNUM ‍Приднестровье должно получить особый статус, возможно, в рамках федерации, 26 декабря заявил молдавский президент Игорь Додон в интервью газете «Известия».

Додон отметил, что уходящий год он расценивает как успешный по решению проблем на приднестровском направлении. Впервые за последние десять лет в Приднестровье побывал президент Молдавии, причем по собственной инициативе.

По словам молдавского лидера, во время его встреч с президентом Приднестровья были намечены определенные шаги для решения проблем, волнующих «жителей левого и правого берегов».

«В конце года в ноябре-декабре были конкретные решения, в том числе объявленные в формате «5+2», — сказал Додон.

Он напомнил, что 22 декабря молдавские депутаты проголосовали за изменения законодательства, «которые облегчают для жителей Приднестровья решение текущих вопросов». Так, Кишинев признает гражданские акты, которые выпускаются в Тирасполе.

По словам Додона, главное теперь избрать сценарий политического урегулирования. Проработка этого вопроса начнется с начала 2018 года, поскольку чтобы сделать очередной «шаг вперед», нужно «согласовать общую позицию».

«Если по текущим проблемам на правом берегу Днестра у президента, премьера и спикера парламента мнения совпадают, то по стратегическому видению взгляды разнятся, — сказал Додон. — Мое мнение остается неизменным: необходимо предоставить Приднестровью особый статус. Но я не отказываюсь от идеи федеративного устройства государства».

Молдавский президент подчеркнул, что на деле это возможно лишь после выборов в парламент. Вопрос Приднестровья надо решать на уровне парламента и правительства, причем важно, чтобы в этих структурах появились люди, которые действительно хотят урегулирования этого вопроса.

На вопрос журналиста о призывах со стороны молдавского и украинского правительств вывести российских миротворцев из Приднестровья, Додон сказал, что это «просто попытка пиара в стремлении заручиться поддержкой прозападных столиц».

«Поэтому думаю, в реальности это пустой пиар. Все понимают, что российские миротворцы останутся на Днестре», — сказал Додон.

Напомним, 18 декабря молдавский МИД временно вызвал из России посла Андрея Негуцу — для консультаций из-за увеличения случаев «преследования и запугивания российскими властями молдавских чиновников и политиков».

Читайте также: Молдавия отзывает посла из РФ. Это ответ на объявление в розыск Плахотнюка

Додон заявил, что это означает «понижение на неопределённый срок уровня дипломатических отношений с нашим главным стратегическим партнером — Российской Федерацией». По его словам, «евроунионисты в руководстве Молдовы намеренно идут на обострение с Россией для того, чтобы обрести лояльность со стороны Запада».

Читайте подробнее: Игра на обострение: Додон возмущен отзывом посла Молдавии из России

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия: борьба с Россией будет продолжаться