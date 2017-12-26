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В Москве задержан гендиректор «Воентелекома»

Политика

Давыдова подозревают в крупных хищениях в ходе реализации контрактов, заключенных с Минобороны РФ

Москва, 26 декабря 2017, 03:46 — REGNUM  Задержание Александра Давыдова, генерального директора АО «Воентелеком», и обыски на его рабочем месте в Москве проведены по подозрению в хищении порядка полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, 26 декабря пишет газета «Коммернсантъ».

Уточняется, что Давыдова подозревают в крупных хищениях в ходе реализации контрактов, заключенных с Минобороны РФ. Речь идет о поставках маршрутизаторов и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.

Обыски утром 25 декабря провели сотрудники Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ и оперативники ФСБ.

«После этого господину Давыдову предъявили постановление о задержании на 48 часов в качестве подозреваемого и отвезли его в здание ГВСУ на допрос», — пишет газета.

Напомним, расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), ведется с 2013 года. Возбуждено дело было на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали топ-менеджеров «Воентелекома».

Читайте ранее в этом сюжете: Руководство «Воентелекома» подозревают в хищениях при поставках спецтехники

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