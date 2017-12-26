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Вучич намерен подготовить Сербию к ЕС и отойти от власти в 2022 году

Политика

Президент Сербии заявил, что не знает, что будет с российско-сербскими отношениями после истечения срока его полномочий

Белград, 26 декабря 2017, 01:37 — REGNUM  Президент Сербии Александр Вучич планирует подготовить страну к вступлению в Европейский союз до истечения своего мандата в 2022 году и не баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Bloomberg.

«Буду ли я президентом в 2025 году? Не буду. С вероятностью 99%. Моя идея — завершить работу нынешней администрации в предстоящие четыре с половиной года, и на этом всё», — сказал Александр Вучич.

По словам президента, он намерен сделать всё, чтобы «подготовить Сербию к вступлению в ЕС в начале следующего десятилетия» и при этом «сохранить традиционно добрые и дружеские отношения с Россией».

При этом, говоря о санкциях Евросоюза против России, Вучич отметил, что Белград не присоединится к ним до тех пор, пока он является президентом, однако он «не может гарантировать», что будет позднее, когда он покинет свой нынешний пост.

На пост премьер-министра после истечения президентского с Александр Вучич, по его словам, также возвращаться не планирует.

Напомним, Сербия получила статус кандидата в члены ЕС в марте 2012 года, а в декабре 2015 года руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями республики.

В начале декабря Александр Вучич заявил, что у республики есть возможность получить полноправное членство в Европейском союзе уже в 2023 году, однако для этого Белграду необходимо выполнить все условия, и самое главное — урегулировать вопрос с Косово.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявлял, что Сербии может вступить в Европейский союз до 2025 года.

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Вступление Сербии в Европейский союз

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