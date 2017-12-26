Чайка: письмо депутатов ЕП главе Кипра — давление на суверенное государство

Москва, , 01:45 — REGNUM Письмо депутатов Европейского парламента (ЕП) президенту Кипра Никосу Анастасиадесу в связи с «результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов» — это давления на суверенное государство и вмешательство в российско-кипрское правовое сотрудничество, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает Russia Today.

Соответствующее обращение Чайка сделал председателя ЕП Антонио Таяни.

«Когда мы узнали о письме 17 депутатов Европарламента президенту Кипра, то меня как юриста и генерального прокурора Российской Федерации этот случай просто возмутил. Это — вопиющий случай давления на суверенное государство, — сказал Чайка.

Более того, это прямое вмешательство в российско-кипрское правовое сотрудничество, которое осуществляется в строгом соответствии с европейской конвенцией 1959 года. 17 депутатов попытались утилизировать не только европейские, но и мировые стандарты в интересах одного человека — Уильяма Браудера».

Чайка заявил, что подобные действия недопустимы и опасны. Давление на правоохранительные и судебные органы должно быть исключено.

«Это не только подрывает авторитет самого института Европарламента, но и с принципе чревато правовой анархией в международной системе», — сказал Чайка.

Российский генпрокурор заявил, что впервые сталкивается с таким «беспрецедентным, циничным и наглым давлением на отправление правосудия».

Напомним, аферист Браудер является основателем фонда Hermitage Capital и объявлен Россией в международный розыск.

Ранее в СМИ сообщалось, что 17 евродепутатов в октябре написали письмо Анастасиадесу, выразив «обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов» по делу Браудера. Депутаты считают, что Москва расследует дело в отношении Браудера «по политическим мотивам».

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