Экс-глава Росавиации Александр Юрчик назначен замминистра транспорта

Москва, , 01:10 — REGNUM Распоряжение о назначении заместителем российского министра транспорта Александра Юрчика, бывшего главы Росавиации, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе правительства.

«Назначить Юрчика Александра Алексеевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — сообщили в правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря кадровые перестановки произошли в институте полпредства.

Помощником российского президента по местному самоуправлению назначен полномочный представитель в СЗФО Николай Цуканов. Ранее занимаемый им пост займет Александр Беглов, полномочный представить в ЦФО.

На бывшую должность Беглова назначен Алексеев Гордеев, покинувший пост губернатора Воронежской области, а его обязанности будет временно исполнять мэр Воронежа Александр Гусев.

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