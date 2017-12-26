Вторник, 26 Декабря 2017 года
05:39:32 МСК

Экс-глава Росавиации Александр Юрчик назначен замминистра транспорта

Политика

Распоряжение подписано 25 декабря

Москва, 26 декабря 2017, 01:10 — REGNUM  Распоряжение о назначении заместителем российского министра транспорта Александра Юрчика, бывшего главы Росавиации, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе правительства.

«Назначить Юрчика Александра Алексеевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — сообщили в правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря кадровые перестановки произошли в институте полпредства.

Помощником российского президента по местному самоуправлению назначен полномочный представитель в СЗФО Николай Цуканов. Ранее занимаемый им пост займет Александр Беглов, полномочный представить в ЦФО.

На бывшую должность Беглова назначен Алексеев Гордеев, покинувший пост губернатора Воронежской области, а его обязанности будет временно исполнять мэр Воронежа Александр Гусев.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин провел ротацию полпредов и губернатора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить