Канада объявила персоной нон грата посла Венесуэлы

Оттава, , 23:59 — REGNUM Канадские власти объявили персонами нон грата посла Венесуэлы и поверенного в делах республики в Оттаве ответ на аналогичный шаг Каракаса. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба правительства Канады, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Посла Венесуэлы в Канаде, который уже был отозван венесуэльским правительством в знак протеста против канадских санкций против официальных лиц Венесуэлы, замешанных в коррупции и грубых нарушениях прав человека, больше не рады видеть в Канаде. Я также объявляю поверенного в делах персоной нон грата», — говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

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Канадский министр отметила, что Оттава «продолжить работать со своими партнёрами в регионе, в том числе через «Группу Лимы», над оказания давления на антидемократический режим Николаса Мадуро и восстановлением прав венесуэльского народа».

«Канадцы не будут стоять в стороне в то время, как правительство Венесуэлы лишает народ его фундаментальных демократических прав и прав человека и лишает людей доступа к базовой гуманитарной помощи», — заявила Фриланд.

Напомним, накануне венесуэльские власти объявили персоной нон грата поверенного в делах Канады в связи с его «постоянным настойчивым и грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы». Также персоной нон грата был объявлен посол Бразилии в Венесуэле.

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