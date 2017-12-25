«Патриоты Молдавии»: Додон наградил лидеров независимой Гагаузии

Комрат, Молдавия, , 23:51 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон наградил лидеров независимой Гагаузской Республики — первого председателя Верховного совета Гагаузской Республики Михаила Кендигеляна и первого президента Гагаузской Республики Степана Топала — высшей наградой страны «Орден Республики». Как передает корреспондент ИА REGNUM, награждение Додон приурочил к 23-й годовщине ликвидации Гагаузской Республики — дню создания Гагаузской автономии.

Додон назвал награжденных «настоящими патриотами» Молдавии. Кендигелян в ответ поблагодарил президента и заверил его, что «гагаузы — самые надежные партнеры в укреплении государственности Республики Молдова». Он пожаловался, что центральные власти систематически ущемляют Гагаузскую автономию.

«Мы надеемся на партию социалистов и предстоящие выборы, чтобы могли добиться укрепления статуса автономии», — приводит слова Кендигеляна комратское издание «Гагауз-инфо».

Заявление главы государства присутствующие в зале в Комрате по случаю празднования дня создания Гагаузской автономии встретили бурными аплодисментами.

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии и «волонтеров» из Румынии в сопровождении отрядов милиции.

«Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства четыре года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями.

В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».

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