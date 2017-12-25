Урок для Приднестровья: в Гагаузии отметили 23 года без независимости

Комрат, Молдавия, , 23:33 — REGNUM В Гагаузии отметили 23-ю годовщину создания гагаузской автономии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, помимо руководства автономии в празднованиях участвовал президент Молдавии Игорь Додон. Он заявил, что Молдавия может состояться как государство только с учетом интересов Гагаузии и Приднестровья.

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах заявила, что создание Гагаузской автономии — 23 декабря 1994 года — «знаковое и, возможно, самое главное событие в истории гагаузского народа». «В этот день после многовекового перерыва наш народ вновь обрел свою государственность в рамках суверенной Республики Молдова», — сказала она. В то же время Влах заметила, что многие статьи закона об особом правовом статусе Гагаузии по-прежнему не выполняются молдавскими властями, которые грубо попирают положения этого закона.

Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса сказал, что эта дата «навсегда вошла в историю, как день, с которого началась новая эпоха — становление признанной государственности Гагаузии». «Это не просто знаменательный день, это праздник, символизирующий единение и общую ответственность за настоящее и будущее нашей автономии», — подчеркнул он.

Посол Турции в Молдавии Хулуси Кылыч заявил, что Анкара всегда поддерживала «территориальную целостность» Молдавии с «сильной Гагаузией» в ее составе.

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии и «волонтеров» из Румынии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства четыре года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».

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