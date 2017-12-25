Вторник, 26 Декабря 2017 года
05:42:00 МСК

Глава Крыма рассказал о «спящих» террористических ячейках на полуострове

Политика

Сергей Аксёнов перечислил основные угрозы безопасности региона

Симферополь, 25 декабря 2017, 22:48 — REGNUM  Глава Крыма Сергей Аксёнов на итоговом заседании Антитеррористической комиссии перечислил основные факторы, угрожающие безопасности жителей полуострова, сообщает 25 декабря агентство «Крыминформ».

По данным агентства, в число основных угроз Сергей Аксёнов включил деятельность экстремистских ячеек крымско-татарского и украинского национал-сепаратизма и присутствие на территории полуострова «спящих» ячеек международных террористических организаций.

Не менее опасными Сергей Аксёнов считает планы спецслужб Украины по проведению диверсионных и террористических акций в Крыму, прежде всего на объектах инфраструктуры полуострова. В качестве примера глава Крыма привел подрыв газопровода в Алуште и попытки диверсий на линиях электропередач.

Кроме того, Аксёнов включил в список угроз информационные акции киевских властей, направленные на дискредитацию политики России, агитацию в пользу протестов и на создание общественно-политической напряженности в местах компактного проживания крымских татар.

По мнению Сергея Аксёнова, несмотря на отсутствие человеческих жертв от террористических актов, оперативная обстановка в Крыму остается сложной.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Более 96% жителей республики высказались за отделение от Украины и воссоединение Крыма с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Крым ответил на резолюцию ООН распростёртыми объятиями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить