Глава Крыма рассказал о «спящих» террористических ячейках на полуострове

Симферополь, , 22:48 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов на итоговом заседании Антитеррористической комиссии перечислил основные факторы, угрожающие безопасности жителей полуострова, сообщает 25 декабря агентство «Крыминформ».

По данным агентства, в число основных угроз Сергей Аксёнов включил деятельность экстремистских ячеек крымско-татарского и украинского национал-сепаратизма и присутствие на территории полуострова «спящих» ячеек международных террористических организаций.

Не менее опасными Сергей Аксёнов считает планы спецслужб Украины по проведению диверсионных и террористических акций в Крыму, прежде всего на объектах инфраструктуры полуострова. В качестве примера глава Крыма привел подрыв газопровода в Алуште и попытки диверсий на линиях электропередач.

Кроме того, Аксёнов включил в список угроз информационные акции киевских властей, направленные на дискредитацию политики России, агитацию в пользу протестов и на создание общественно-политической напряженности в местах компактного проживания крымских татар.

По мнению Сергея Аксёнова, несмотря на отсутствие человеческих жертв от террористических актов, оперативная обстановка в Крыму остается сложной.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Более 96% жителей республики высказались за отделение от Украины и воссоединение Крыма с Россией.

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