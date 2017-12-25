Global Times: США намерены восстать против существующего мирового порядка

Пекин, , 23:12 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа 18 декабря опубликовала свою первую стратегию в сфере национальной безопасности. В данном документе можно выделить пять ключевых пунктов, пишет Ли Хайдун в статье для Global Times.

Во-первых, данный документ имеет много общего со стратегиями предыдущих администраций. Безопасность, процветание и глобальное лидерство в международных делах всегда лежали в основе американских стратегий безопасности. Конечно, без мощных вооруженных сил и процветающей экономики бессмысленно говорить о так называемой национальной безопасности и лидерстве США в глобальном управлении.

В тексте стратегии говорится, что США усилят свою военную мощь. Этот аспект показывает, что сторонники данной стратегии не учли предыдущие уроки. Увеличение военной мощи нанесет ущерб экономике, обществу и безопасности США, так же как это было во время войн, в которых США участвовали в течение последних несколько лет. Более того, это означает, что в будущем США предпочтут военные методы для разрешения международных споров. Это может породить лишь дополнительные кризисные ситуации и осложнения, как для международной обстановки, так и для внутриполитической ситуации в США.

Во-вторых, после холодной войны США всегда оказывали давление на Китай и Россию, чтобы сохранить свою доминирующую роль в международных делах. Данный документ не отражает неудачи американской дипломатии в отношении других крупных держав, но просто обвиняет Китай и Россию в конкуренции с основными державами. Стратегия также определяет Пекин и Москву как «соперников» США, которые дестабилизируют ситуацию в регионах. Однако факт остается фактом, Китай и Россия внесли свой вклад в сохранение региональной стабильности. В тексте национальной стратегии представлен ошибочный анализ дипломатической деятельности двух стран и утверждается, что в будущем дипломатия США будет более агрессивной.

В-третьих, в США считают, что данный план будет служить сохранению международного порядка, установленного после Второй мировой войны. На самом деле, стратегия призвана помочь формированию того международного порядка, который устраивает США, а не того, который готовы поддержать в ООН.

В тексте документа традиционные союзники и партнеры США занимают первостепенные позиции, в то время как интересы других стран сознательно игнорируются. Подобная классификация противоречит убеждению, что безопасность каждой страны связана с остальными и не может быть отделена в глобализованном мире.

Большинство стран согласны с тем, что ООН занимает ключевое положение в нынешнем международном порядке. Однако основной смысл новой американской стратегии сводится к тому, что ООН должна способствовать укреплению позиций альянса, возглавляемого США.

США никогда не оставляли попытки изменить ориентированный на ООН мировой порядок, однако обвиняют в данных попытках Китай и Россию. Фактически, мировой порядок, установленный США, устарел, он не является конструктивным и всеобъемлющим.

Архитекторы американской дипломатии не считаются с точкой зрения других наций и не желают говорить наравне с другими странам. Для всех становится очевидно, что Вашингтон не может смириться с растущим военным и экономическим влиянием Китая и России.

В-четвертых, в рамках обеспечения национальной безопасности в стратегии уделяется внимание экономической деятельности. Естественно, что экономическая деятельность приносит пользу странам, однако при анализе экономической деятельности между Россией, КНР и США используется откровенная теория заговора. В документе говорится, что экономическая деятельность между Китаем, Россией и другими странами направлена против США.

Такой антиглобализационный посыл создает угрозу для самих США и может повредить глобальному экономическому развитию. Что еще хуже, данная стратегия может привести к глобальному политическому хаосу.

И последнее, но не менее важное, идеи относительно международного положения, представленные в стратегии, неуместны, лишены здравого смысла и логики. Это невероятно, но США обвиняют КНР в том, что она бросает вызов нынешнему экономическому порядку. В рамках сложившегося экономического порядка Китай является бенефициаром, однако США считают, что подобная ситуация несправедлива. Достаточно ясно, какая именно страна не удовлетворена сложившимся порядком и хочет его изменить.

Более того, администрация Трампа считает, что северокорейский ядерный кризис и ситуация с Ираном не могут быть разрешены без помощи Китая и России. В то же самое время утверждается, что КНР и Россия способствовали возникновению проблем и несут определенную угрозу. Подобная противоречивость создает новые проблемы, а не помогает решать уже имеющиеся.

Новая стратегия в сфере национальной безопасности содержит в себе те же политические ошибки, которые США совершили за последние 30 лет после окончания холодной войны, и не опирается на конструктивные аспекты. Часть американской элиты всегда совершает одни и те же ошибки и не становится мудрее. Стратегия противоречит ситуации в США и в остальном мире. Она может повредить как самим США, так и международному сообществу.