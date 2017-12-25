СМИ КНР: США будут «сознательно игнорировать» интересы других стран

Пекин, , 22:50 — REGNUM Новая национальная стратегия США в сфере национальной безопасности гласит о том, что интересы стран, не входящих в число союзников или партнеров США, будут «сознательно игнорироваться», заявил профессор Китайского университета международных отношений Ли Хайдун, сообщает Global Times.

«В тексте документа традиционные союзники и партнеры США занимают первостепенные позиции, в то время как интересы других стран сознательно игнорируются», — заявил Хайдун

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«Подобная классификация противоречит убеждению, что безопасность каждой страны связана с остальными и не может быть отделена в глобализированном мире», — добавил профессор.

Напомним, 68-страничный текст новой стратегии национальный безопасности США был обнародован президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 18 декабря.

В документе отмечено, что Вашингтон должен расстаться с иллюзиями о том, что после победы в холодной войне доминирование США может сохраниться само собой, в связи с чем, возникает необходимость проведения более «конкурентной дипломатии» и противодействия конкурентам США, таким как КНР и Россия, которые стремятся подорвать сложившийся порядок.

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