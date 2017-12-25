СМИ КНР: В новом мировом порядке США мест на всех не хватит

Пекин, , 22:49 — REGNUM Основной смысл новой стратегии Вашингтона в сфере национальной безопасности заключается в создании мирового порядка, который является выгодным исключительно для США и его партнеров. При этом ООН рассматривается только в качестве инструмента, необходимого для достижения данной цели, заявил профессор Китайского университета международных отношений Ли Хайдун, сообщает Global Times.

«В США считают, что данный план будет служить сохранению международного порядка, установленного после Второй мировой войны. На самом деле, стратегия призвана помочь формированию того международного порядка, который устраивает США, а не того, который готовы поддержать в ООН», — заявил профессор.

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«Большинство стран согласны с тем, что ООН занимает ключевое положение в нынешнем международном порядке. Однако основной смысл новой американской стратегии сводится к тому, что ООН должна способствовать укреплению позиций альянса, возглавляемого США», — добавил Хайдун.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что новая стратегия Соединенных Штатов, опубликованная 18 декабря, основывается на принципе «сохранения мира силой» и предусматривает более активное продвижение влияния Вашингтона на международной арене.

В числе главных врагов Белого дома оказались КНДР, Иран и Россия. Особое внимание также уделено мерам противодействия «экономической экспансии» Пекина.

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